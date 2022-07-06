Україні час готуватися до нової хвилі коронавірусу, — Ляшко (відео)

Глава МОЗ запевнив, що в країні є все необхідне для діагностики та лікування хворих.

Глава українського МОЗ Віктор Ляшко вважає, що Україні потрібно готуватися до чергової хвилі COVID-19, про це свідчить зростання захворюваності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Останні два місяці ми фіксуємо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", — наголосив він.

За словами міністра, протягом тижня в Україні зареєстрували 1018 випадків зараження, тижнем раніше було 943 випадки, відповідно приріст склав 12%, що цілком показує тенденцію, що спостерігається в інших європейських країнах.

Ляшко запевнив, що в Україні достатньо тест-систем для діагностики COVID-19, а також необхідних для лікування препаратів та вакцин проти коронавірусу. Тому він закликав земляків, які не завершили повного курсу вакцинації, повторно щепитися. Міністр заявив, що в Європі, попри зростання захворюваності на COVID-19, не стає більше госпіталізацій, що, на його думку, свідчить про ефективність вакцин.

У яких європейських країнах зростає кількість хворих?

Тим часом міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Браун повідомив, що в країні 5 липня госпіталізували 17 041 пацієнта, з них 1004 помістили у відділення інтенсивної терапії. На день раніше було 16 638 госпіталізацій, а до реанімації потрапило 978 осіб. Загалом 5 липня виявили понад 206 тис. випадків захворювання.

Крім Франції до числа лідерів за кількість хворих увійшли Велика Британія (близько 155 тис. випадків на добу), Німеччина (150 тис. випадків) та Італія (132 тис. випадків). Таких показників у Європі не було від зими 2022 року. Як і на початку року, люди заражаються Омікрон-варіантом коронавірусу.

Як визначити зараження?

Раніше вчені назвали дев'ять основних симптомів Омікрону, які можуть спостерігатися у хворих:

постійний кашель;

нежить;

підвищена втома;

біль у горлі;

головний біль;

біль у м'язах;

лихоманка;

чхання;

нудота.

Вчені також припускають, що про хворобу можуть свідчити напади запаморочення або непритомність.

Європейські лікарі, як і раніше, закликають усіх носити маски та вакцинуватися і поки не вводять жорсткі карантинні обмеження.