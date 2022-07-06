Украине пора готовиться к новой волне коронавируса, — Ляшко (видео)

Глава Минздрава заверил, что в стране есть все необходимое для диагностики и лечения больных.

Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко считает, что Украине нужно готовиться к очередной волне COVID-19, об этом свидетельствует рост заболеваемости, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Последние два месяца мы фиксируем рост количества случаев коронавирусной болезни", — подчеркнул он.

По словам министра, в течение недели в Украине зарегистрировали 1018 случаев заражения, неделей ранее было 943 случая, соответственно, прирост составил 12%, что вполне отражает тенденцию, наблюдаемую в других европейских странах.

Ляшко заверил, что в Украине достаточно тест-систем для диагностики COVID-19, а также необходимых для лечения препаратов и вакцин против коронавируса. Поэтому он призвал соотечественников, которые не завершили полный курс вакцинации, повторно привиться. Министр заявил, что в Европе, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, не становится больше госпитализаций, что, по его мнению, свидетельствует об эффективности вакцин.

В каких европейских странах растет количество заболевших?

Между тем, министр здравоохранения Франции Франсуа Браун сообщил, что в стране 5 июля госпитализировали 17 041 пациентов, из них 1004 поместили в отделения интенсивной терапии. Днем ранее было 16 638 госпитализаций, а в реанимации попало 978 человек. В целом 5 июля выявили более 206 тыс. случаев заболевания.

Помимо Франции в число лидеров по количество заболевших вошли Великобритания (около 155 тыс. случаев за сутки), Германия (150 тыс. случае) и Италия (132 тыс. случаев). Таких показателей в Европе не было с зимы 2022 года. Как и в начале года люди заражаются Омикрон-вариантом коронавируса.

Как определить заражение?

Ранее ученые назвали девять основных симптомов Омикрона, которые могут наблюдаться у больных:

постоянный кашель;

насморк;

повышенная усталость;

боль в горле;

головная боль;

боль в мышцах;

лихорадка;

чихание;

тошнота.

Ученые также предполагают, что о болезни могут свидетельствовать приступы головокружения или обмороки.

Европейские врачи, как и раньше, призывают всех носить маски и вакцинироваться и пока не вводят жесткие карантинные ограничения.