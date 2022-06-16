Могут быть даже у вакцинированных: ученые назвали 9 симптомов Омикрона

Специалисты отмечают, что слабость и усталость могут сигнализировать о начале этого варианта заболевания.

Китай ввел новые жесткие карантинные меры в Шанхае, поскольку страна усиливает свои усилия, чтобы встретить новый раунд заражений коронавирусом после того, как они вернулись к двухлетнему максимуму в мае. Об этом пишет The Independent.

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За последние несколько недель Китай принял несколько самых решительных мер с начала пандемии, хотя количество случаев заражения там сейчас невелико по сравнению с другими крупными странами, поскольку он придерживается бескомпромиссной стратегии "ноль-Covid".

Считается, что последнее увеличение случаев связано с Омикроном, который, как сообщается, является доминирующим вариантом.

Омикрон впервые был обнаружен на юге Африки в ноябре 2021 года. После этого он быстро распространился по всему миру в декабре прошлого года, доказывая, что им легче заразиться, но он менее опасен, чем начальный штамм.

Фото: Sky News

Самые распространенные симптомы для полностью вакцинированных

Норвежские исследователи провели опрос 111 из 117 гостей на вечеринке 26 ноября 2021 года, где произошла вспышка Омикрона. Из опрошенной группы 66 имели подтвержденные случаи Covid-19, а 15 имели возможные случаи вируса.

Из 111 участников 89% получили две дозы мРНК-вакцины, и ни один не получил повторную прививку.

Согласно результатам, опубликованным журналом Eurosurveillance по инфекционным заболеваниям и эпидемиологии, в группе полностью вакцинированных участников вечеринки было восемь ключевых симптомов: постоянный кашель, насморк, повышенная усталость, боль в горле, головная боль, мышцы, лихорадка и чихание.

Исследование показало, что кашель, насморк и усталость были одними из самых распространенных симптомов у вакцинированных лиц, тогда как чихание и лихорадка — наоборот.

Эксперты по здравоохранению также добавили тошноту в этот список симптомов у вакцинированных людей, заразившихся вариантом Omicron.

Хотя вакцина защищает от более серьезных рисков, связанных с вирусом, все еще можно заболеть ководом, даже если у вас есть обе дозы вакцины и дополнительная бустерная доза.

Легкий характер симптомов затрудняет возможность отличения вируса от обычной простуды.

Но, по словам профессора Тима Спектора, разработавшего приложение ZOE Symptom Study App, около 50% "новых простуд" сейчас на самом деле является коронавирусом.

Два ранних признака, что у вас может быть Омикрон

Эксперты также предполагают, что есть два симптома, которые могут означать, что положительный тест не за горами: усталость и приступы головокружения или обморока.

Усталость может ощущаться не просто как истощение, а причинять боль или слабость мышц, головную боль и даже затуманивание зрения или потерю аппетита.

Доктор Анжелика Кутзи, частный врач и глава Южноафриканской медицинской ассоциации, рассказала Good Morning Britain, что усталость была одним из основных симптомов омикрона, когда этот вариант возник в Южной Африке.

Согласно опросу WebMD, в котором спрашивали пользователей, как часто они ощущали усталость с 23 декабря 2021 года по 4 января 2022 года, 40 процентов женщин сообщили, что они боролись с усталостью из-за Covid по сравнению с одной третью мужчин.

Головокружение или приступы обморока — это второй признак того, что у вас может быть Омикрон.

В отчете из Германии недавно было высказано предположение, что может быть связь между приступами обморока и омикроном после того, как врачи в Берлине обнаружили, что Covid вызывает повторные головокружения у 35-летнего госпитализированного пациента.

Немецкая газета Arztezeitung сообщила, что врачи увидели "четкую связь" между инфекцией и обмороком.

Ранее Фокус писал о том, что Омикрон заражает животных. После того, как в США обнаружили оленей, у которых имелись антитела к наковеду, ученые выразили опасения, что среди животных коронавирус может мутировать и заразить людей.