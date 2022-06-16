Можуть бути навіть у вакцинованих: вчені назвали 9 симптомів Омікрону

Фахівці зазначають, що слабкість та втома можуть сигналізувати про початок цього варіанту захворювання.

Китай ввів нові жорсткі карантинні заходи Шанхаї, оскільки країна посилює свої зусилля, щоб зустріти новий раунд заражень коронавірусом після того, як вони повернулися до дворічного максимуму в травні. Про це пише The Independent.

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За останні кілька тижнів Китай вжив кілька найрішучіших заходів з початку пандемії, хоча кількість випадків зараження там нині невелика порівняно з іншими великими країнами, оскільки він дотримується безкомпромісної стратегії "нуль-Covid".

Вважається, що останнє збільшення випадків пов’язане з Омікроном, який, як повідомляється, є варіантом, що домінує.

Омікрон вперше виявили на півдні Африки в листопаді 2021 року. Після цього він швидко поширився усім світом в грудні минулого року, доводячи, що ним легше заразитися, але він менш небезпечний, ніж початковий штам.

Фото: Sky News

Найпоширеніші симптоми для повністю вакцинованих

Норвезькі дослідники провели опитування 111 із 117 гостей на вечірці 26 листопада 2021 року, де стався спалах Омікрону. З опитаної групи 66 мали підтверджені випадки Covid-19, а 15 мали можливі випадки вірусу.

Із 111 учасників 89% отримали дві дози мРНК-вакцини, і жоден не отримав повторне щеплення.

Згідно з результатами, які опублікував журнал Eurosurveillance з інфекційних захворювань та епідеміології, у групі повністю вакцинованих учасників вечірки було вісім ключових симптомів: постійний кашель, нежить, підвищена втома, біль у горлі, головна біль, біль у м’язах, лихоманка та чхання.

Дослідження показало, що кашель, нежить і втома були одними з найпоширеніших симптомів у вакцинованих осіб, тоді як чхання та лихоманка — навпаки.

Експерти з охорони здоров’я також додали нудоту до цього списку симптомів у вакцинованих людей, які заразилися варіантом Omicron.

Хоча вакцина захищає від серйозніших ризиків пов'язаних з вірусом, все ще можна захворіти на ковід, навіть якщо у вас є обидві дози вакцини і додаткова бустерна доза.

Легкий характер симптомів ускладнює відрізнити вірус від звичайної застуди.

Але, за словами професора Тіма Спектора, який розробив додаток ZOE Symptom Study App, близько 50% "нових застуд" зараз насправді є коронавірусом.

Дві ранні ознаки, що у вас може бути Омікрон

Експерти також припускають, що є дві симптоми, які можуть означати, що позитивний тест не за горами: втома та приступи запаморочення або непритомності.

Втома може відчуватися не просто як виснаження, а спричинювати біль або слабкість м’язів, головну біль і навіть затуманення зору або втрату апетиту.

Доктор Анжеліка Кутзі, приватна лікарка і голова Південноафриканської медичної асоціації, розповіла Good Morning Britain, що втома була одним з основних симптомів омікрону, коли цей варіант виник у Південній Африці.

Згідно з опитуванням WebMD, у якому запитували користувачів, як часто вони відчували втому з 23 грудня 2021 року по 4 січня 2022 року, 40 відсотків жінок повідомили, що вони боролися з втомою через Covid порівняно з однією третиною чоловіків.

Запаморочення або приступи непритомності — це друга ознака того, що у вас може бути Омікрон.

У звіті з Німеччини нещодавно було висловлено припущення, що може бути зв’язок між приступами непритомності та омікроном після того, як лікарі в Берліні виявили, що Covid викликає повторні запаморочення у 35-річного госпіталізованого пацієнта.

Німецька газета Arztezeitung повідомила, що лікарі побачили "чіткий зв’язок" між інфекцією та непритомністю.

Раніше Фокус писав про те, що Омікрон заражає тварин. Після того, як у США виявили оленів, у яких були наявні антитіла до ковіду, вчені висловили побоювання, що серед тварин коронавірус може мутувати і заразити людей.