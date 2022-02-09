Омікрон заражає тварин: у США в оленів виявили антитіла до коронавірусу

Вчені побоюються, що серед тварин коронавірус може мутувати та заразити людей.

Науковці університету в Пенсільванії виявили, що дикі білохвісті олені з Нью-Йорка мають антитіла до штаму "Омікрон". Перевірили оленів, які мешкають у районі Стейтен-Айленд, повідомляє Reuters.

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Фахівці дослідили 131 оленя. Як виявилося, в 19 з них виявили антитіла до коронавірусу, а деяких з них заражені штамом "Омікрон". Дослідники з побоюванням кажуть, що це може призвести до мутації вірусу та зворотної передачі людині.

"Циркуляція вірусу серед популяції тварин завжди підвищує ймовірність, що він повернеться до людей. Що важливіше — вона надає вірусу більше можливостей для розвитку в нові штами. Коли вірус наново мутує — нинішня вакцина може не допомогти, й доведеться розробляти нову", — прокоментував ветеринарний мікробіолог університету Суреш Кучіпуди.

За даними Міністерства сільського господарства США, поки що немає доказів того, що тварини передають вірус людям. Але більшість випадків зараження коронавірусом зареєстрували у видів, що контактували з людиною з COVID-19.

У серпні 2021 року уряд Америки заявив, що виявив перші у світі випадки зараження коронавірусом серед оленів. Висновок зробили через зразки, зібрані в оленів за кілька місяців до того, як з'явився варіант "Омікрон". У США також повідомляли про коронавірус у норок, собак, кішок, горил, тигрів та левів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що в Гонконгу хом'яки виявилися носіями коронавірусу. Прийняли непросте рішення позбутися 2000 домашніх улюбленців.