Омикрон заражает животных: в США у оленей обнаружили антитела к коронавирусу

Ученые опасаются, что среди животных коронавирус может мутировать и заразить людей.

Научные сотрудники университета в Пенсильвании обнаружили, что у диких белохвостых оленей из Нью-Йорка есть антитела к штамму Омикрон. Тестирование провели на оленях, которые проживают в районе Стейтен-Айленд, сообщает Reuters.

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Специалисты исследовали 131 оленя. Как оказалось, у 19 из них были обнаружены антитела к коронавирусу, а некоторые из них были заражены штаммом Омикрон. Исследователи с опаской говорят, что это может привести к мутации вируса и обратной передаче человеку.

"Циркуляция вируса среди популяции животных всегда повышает вероятность его возвращения к людям. Что более важно — она предоставляет вирусу больше возможностей развития в новые штаммы. Когда вирус заново мутирует — нынешняя вакцина может не помочь, и придется разрабатывать новую", — прокомментировал ветеринарный микробиолог университета Суреш Кучипуди.

По данным Министерства сельского хозяйства США, пока нет доказательств того, что животные передают вирус людям. Но большинство случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано у видов, имевших контакт с человеком с COVID-19.

В августе 2021 года правительство Америки заявило, что обнаружило первые в мире случаи заражения коронавирусом среди оленей. Вывод был основан на образцах, собранных у оленей за несколько месяцев до того, как появился вариант Омикрон. В США также сообщали о коронавирусе у норок, собак, кошек, горилл, тигров и львов.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что в Гонконге хомяки оказались носителями коронавируса. Было принято непростое решение избавиться от 2000 домашних питомцев.