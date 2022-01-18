Придется усыплять: в Гонконге хомяки оказались носителями коронавируса

Хотя передача инфекции от животных к людям не доказана, власти приняли решение избавиться от 2000 домашних питомцев. А владельцам запретили целовать любимцев.

В Гонконге исследования медиков показали, что домашние хомячки могут быть носителями COVID-19. В связи с этим власти приняли решение усыпить более 2000 питомцев в 34 магазинах региона, сообщает Reuters.

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Впервые вирус был обнаружен у хомяков, продававшихся в одном из зоомагазинов. Один из его сотрудников заболел Дельта-штаммом, после чего медики решили проверить всех животных в маркете. Выяснилось, что COVID-19 присутствует у хомячков, при этом грызуны не болеют, но могут переносить его между собой. При этом передача коронавируса людям от хомяков не была доказана.

Несмотря на это, власти Гонконга приняли решение о тотальной ликвидации домашних питомцев. С соответствующим заявлением выступила министр охраны здоровья региона София Чан.

"Нет доказательств того, что домашние питомцы могут передавать болезнь людям. Но мы действовали из соображений осторожности, запретив импорт и продажу домашних грызунов", — сообщила чиновник.

Владельцев хомячков призвали придерживаться правил гигиены и мыть руки после того как гладили или кормили питомцев. Также рекомендовано удержаться от поцелуев домашних любимцев и выноса их за пределы жилища. Все, кто приобрел грызунов после 22 декабря 2021 года должны передать его для усыпления властям и ни в коем случае не выбрасывать на улицу.

В данный момент идет исследование могут ли быть носителями COVID-19 другие грызуны, в частности, шиншиллы и кролики. Пока такую способность продемонстрировали только хомяки.

Стоит отметить, что Гонконг известен суровыми карантинными мерами, которые практикуют его власти. Власть в стране ввела небывалые меры по борьбе с коронавирусом, среди которых — создание островного лагеря Penny’s Bay. В это место, больше напоминающее тюремное заведение, отправляют на долгие карантинные срока.

Ктоме того, ране ученые Гонконга установили, что Pfizer и Coronavac почти не защищают от штамма Омикрон. Исследователи заявили о необходимости создания вакцины нового поколения, отметив, что две дозы Pfizer защищают на 20-24%, Coronavac практически бесполезен.