Нулевая толерантность: как карантин в Гонконге убивает отрасль авиасообщений

Карантинные меры в стране стали напоминать тюремное заключение. Один из пилотов международных авиалиний провел в изоляции 150 дней, второго бросила жена, остальные не могут пройти медкомиссию из-за депрессии.

Власть в стране ввела небывалые меры по борьбе с коронавирусом. Сотрудников авиалиний ждет многодневная изоляция, ежедневные ПЦР-тесты и ссылка в лагерь Penny’s Bay на отдаленном острове, если хоть у кого-то из экипажа результат окажется положительный результат. При этом заточение может растянуться на десятки дней, пишет портал Аvianews .

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

История о драконовских мерах Гонконга по отношению к экипажам авиалайнеров стала известна три недели назад, когда второй пилот гонконгских авиалиний Сathay Pacific Cargo Ева рассказала в соцсетях о новых ограничениях. После возвращения их самолета из Франкфурта экипаж заставили сдать тест, который показал что все здоровы. Несмотря на это, их, а также еще 130 (!) сотрудников авиакомпании отправили на изоляцию в островной лагерь Penny’s Bay.

Этот лагерь был пос

троен властями Гонконга в январе 2020 года специально для карантинных целей. Но условия в нем не больничные, а скорее тюремные — жилье состоит из морского контейнера-камеры с кроватью и тумбочкой. Сроки пребывания так же близки к тюремным — один из пилотов пробыл в лагере 150 дней. От второго пилота за время такой же длительной изоляции ушла жена.

В случае с Евой все обошлось — благодаря огласке в соцсетях ей и еще 110 сотрудникам компании удалось выйти на свободу в всего лишь через шесть дней, а не через многие месяцы. Правда, на следующий день в этот же лагерь на 21 день попал весь экипаж финской авиакомпании Finnair, так как у одного из пилотов был положительный тест.

Однако, летная карьера Евы все равно остается под вопросом. После стресса она, как и многие другие пилоты, не прошла медицинскую проверку перед полетом. Женщина поделилась, что чувствует себя подавленной и разбитой, а еще у нее есть страх вновь попасть в камеру Penny’s Bay. Такие же настроения и у других сотрудников авиакомпании.

"Почти наверняка я уйду в отставку весной, — рассказал BBC NEWS сказал пилот Сathay Pacific Cargo Кларк, — я бы сказал, 80% тех, с кем я летаю, активно ищут работу в другом месте".

Ситуация влияет не только на гонконгские авиакомпании. Как сообщает BBC NEWS, иностранные летные экипажи, прибывающие в Гонконг, также подпадают под действие этих правил. После сообщений о том, что все больше сотрудников British Airways попадают в лагерь Penny's Bay, британская авиакомпания приостановила полеты в Гонконг, заявив, что они "пересматривают эксплуатационные требования для этого маршрута".

Ранее Фокус сообщал, о том, какой будет новая госавиакомпания, которую обещал создать Зеленский.

Также Фокус рассказывал о расписании и промо-ценах на билеты новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines.