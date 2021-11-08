Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines показала расписание и промо-цены на билеты

Самолеты перевозчика будут летать в направлении Киева, Харькова, Львова, Черновцов и Запорожья.

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, первый рейс которой состоялся 30 октября, обнародовала расписание полетов внутри страны и цены на билеты. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте компании.

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Так, рейсы будут совершаться по таким направлениям:

Киев – Запорожье. Вылет 19:00, прибытие 20:00 (ежедневно);

Запорожье – Киев. Вылет 08:10, прибытие 09:10 (ежедневно);

Черновцы – Киев. Вылет 07:30, прибытие 08:30 (понедельник, вторник, пятница);

Киев – Черновцы. Вылет 19:00, прибытие 20:00 (понедельник, вторник, пятница);

Киев – Львов. Вылет 10:00, прибытие 11:00 (ежедневно);

Львов – Киев. Вылет 17:00, прибытие 18:00 (ежедневно);

Львов – Харьков. Вылет 12:30, прибытие 13:45 (четверг, воскресенье);

Харьков – Львов. Вылет 14:45, прибытие 16:00 (четверг, воскресенье).

Помимо этого в будущем авиакомпания планирует запустить маршруты Львов — Днепр, Киев — Амман (Иордания) и Черновцы — Стамбул (Турция).

Цены на билеты разделены на следующие категории:

Promo — от 780 гривен;

Standard — от 1250 гривен;

Basic — от 1900 гривен;

Flexible — от 2400 гривен;

Premium — от 4800 гривен;

[ + – ] Цены на рейс Киев - Запорожье

Все билеты, по данным Avianews, также разделены на два общих типа — эконом и премиум-эконом. Их стоимость может отличаться в зависимости от направления.

Перелеты по промо-тарифам в эконом-классе включают перевозку ручной клади весом до 7 килограмм и габаритами до 55х40х23 см, а также багажа весом до 23 килограмм. В стоимость билета также включен круассан на утренних рейсах и бутерброды на вечерних. На рейсе Киев — Амман также планируется предоставлять горячее питание.

Что касается премиум-эконома, то там увеличена норма ручной клади до двух мест. Также услугами предусмотрена перевозка багажа до 32 килограмм. Питание на всех рейсах будет холодное или горячее. Рассадка пассажиров в премиум-экономе будет производиться таким образом, чтобы из пяти мест в ряду были заняты три.

Напомним, сейчас воздушный флот перевозчика включает в себя два Ан-148 производства Воронежского авиазавода, в будущем их число намерены увеличить до десяти.

Также Фокус писал о том, что первый рейс авиакомпании прошел при участии народных депутатов из "Слуги народа".