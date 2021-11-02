"Слуги народа" сопроводили первый рейс авиакомпании на выпущенном в Воронеже Ан-148 (видео)

Авиаперевозчик планирует соединять небольшие аэропорта с центральными, в том числе Киев с областными украинскими центрами.

Украинский авиаперевозчик Air Ocean Airlines, флот которого состоит из двух Ан-148 российского производства, запустил первый рейс "Киев — Николаев". Об этом информирует пресс-служба партии "Слуга народа".

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Дебютный рейс "Киев — Николаев" авиакомпании Air Ocean Airlines сопровождали народные депутаты от президентской фракции Давид Арахамия, Елена Мошенец и Андрей Мотовиловец.

"Мы хотим, чтобы каждый летающий украинец гордился тем, что Украина – это государство авиастроения", — заявил глава фракции "слуга народа" Давид Арахамия.

В пресс-службе партии подчеркнули, что авиаперевозчик Air Ocean Airlines будет проводить полный цикл обслуживания самолетов Ан-148 на государственных предприятиях Украины: планерами займется ГП "Антонов", двигателями самолетов — "Мотор Сич", а стойками шасси — "Южмаш".

По словам нардепа Елены Мошенец, авиакомпания планирует соединять небольшие аэропорты с большими, в том числе Киев с почти всеми областными центрами, для развития инфраструктуры Украины.

[ + – ] Первый рейс Air Ocean Airlines "Киев - Николаев"

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине заработала авиакомпания, которая осуществляет рейсы на самолетах Ан-148. Флот авиаперевозчика Air Ocean Airlines состоит из двух самолетов производства Воронежского авиазавода, которые ранее выполняли рейсы в Сибири во флоте авиакомпании "Ангара".

Самолеты Ан-148 были разработаны на госпредприятии "Антонов" в тесном сотрудничестве с российскими компаниями. До ввоза двух Ан-148 из РФ в Украине летал только один планер Ан-148 с регистрацией UR-UKR, который предназначен для перевозки президента и высших должностных лиц государства. По данным Avianews, к концу текущего года авиакомпания Air Ocean Airlines получит еще один самолет, а в первой половине 2022 года — еще три.

Также Фокус сообщал, что в Украине продают самолет Як-42 за 500 тысяч гривен. В описании к лоту указан пробег в 1000 километров. Самолет Як-42 до этого был выкуплен на аукционе у компании "Львовские авиалинии", которой необходимо было погасить задолженность по зарплатам сотрудников.