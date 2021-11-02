"Слуги народу" супроводжували перший рейс авіакомпанії на випущеному у Воронежі Ан-148 (відео)

Авіаперевізник планує з'єднувати невеликі аеропорти з центральними, зокрема Київ з обласними українськими центрами.

Український авіаперевізник Air Ocean Airlines, флот якого складається з двох Ан-148 російського виробництва, запустив перший рейс "Київ — Миколаїв". Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

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Дебютний рейс "Київ — Миколаїв" авіакомпанії Air Ocean Airlines супроводжували народні депутати від президентської фракції Давид Арахамія, Олена Мошенець та Андрій Мотовиловець.

"Ми хочемо, щоб кожен українець, котрий летить, пишався тим, що Україна — це держава авіабудування", — заявив голова фракції "слуга народу" Давид Арахамія.

У пресслужбі партії наголосили, що авіаперевізник Air Ocean Airlines проводитиме повний цикл обслуговування літаків Ан-148 на державних підприємствах України: планерами займеться ДП "Антонов", двигунами літаків — "Мотор Січ", а стійками шасі — "Південмаш".

За словами нардепки Олени Мошенець, авіакомпанія планує з'єднувати невеликі аеропорти з великими, зокрема Київ із майже всіма обласними центрами, для розвитку інфраструктури України.

[ + – ] Перший рейс Air Ocean Airlines "Київ — Миколаїв"

Раніше Фокус розповідав, що в Україні запрацювала авіакомпанія, яка здійснює рейси літаками Ан-148. Флот авіаперевізника Air Ocean Airlines складається з двох літаків виробництва Воронезького авіазаводу, які раніше здійснювали рейси до Сибіру у флоті авіакомпанії "Ангара".

Літаки Ан-148 були розроблені на держпідприємстві "Антонов" у тісній співпраці з російськими компаніями. До ввезення двох Ан-148 з РФ в Україні літав лише один планер Ан-148 із реєстрацією UR-UKR, який призначений для перевезення президента та вищих посадових осіб держави. За даними Avianews, до кінця поточного року авіакомпанія Air Ocean Airlines отримає ще один літак, а в першій половині 2022 — ще три.

Також Фокус повідомляв, що в Україні продають літак Як-42 за 500 тисяч гривень. В описі до лоту вказано пробіг 1 000 кілометрів. Літак Як-42 до цього був викуплений на аукціоні у компанії "Львівські авіалінії", якій необхідно було погасити заборгованість із зарплат працівникам.