Випущені у Воронежі. В Україні почала літати авіакомпанія на літаках Ан-148

Зараз флот авіаперевізника налічує два Ан-148 виробництва Воронезького авіазаводу, в майбутньому їх число мають намір збільшити до десяти.

Нова вітчизняна авіакомпанія Air Ocean Airlines здійснила перший рейс з аеропорту "Бориспіль" під Києвом до міста Миколаїв літаком Ан-148. Про це повідомляє державне підприємство "Антонов", при цьому статус перельоту не уточнюється.

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Публічного продажу квитків на вищезгаданий рейс не проводили. Сайт компанії складається з однієї сторінки, на ній зображено логотип Air Ocean Airlines та літак Turkish Airlines. Водночас у ДП "Антонов" пояснюють, що основний вид діяльності компанії — регулярні та чартерні рейси в межах України та за кордон на літаках Ан-148 та Ан-158.

[ + – ] Сайт авіакомпанії Air Ocean Airlines Фото: Фокус

Зараз флот авіаперевізника включає два Ан-148 виробництва Воронезького авіазаводу. Насамперед повітряні судна літали у Сибіру у флоті авіакомпанії "Ангара" (РФ). За даними Avianews, наприкінці 2021 року у флот надійде третій літак, а в першій половині наступного року – ще три. Керівництво планує розширити флот до 10 Ан-148. Їх на умовах оренди передасть нинішній власник – кіпрська компанія CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD.

За даними державного реєстру юридичних осіб, Air Ocean Airlines створено 27 серпня 2020 року у форматі ТОВ із статутним капіталом 100 тис. грн. Її власником вказано Романа Трохимчука, а директором — Миколу Мельниченка.

У реєстрі головного авіаційного регулятора України Державіаслужби станом на 31 жовтня Air Ocean Airlines відсутня у переліку авіакомпаній, які мають сертифікат експлуатанта, необхідний для запуску діяльності нового авіаперевізника. При цьому наказом №1664 від 27 жовтня регулятор видав Air Ocean Airlines ліцензію на авіаперевезення пасажирів.

В "Антонові" заявили, що разом із іншими підприємствами зможуть забезпечити повний цикл обслуговування Ан-148 в Україні.

Розробили Ан-148 на підприємстві "Антонов", але у тісній співпраці з підприємствами з РФ. До ввезення двох Ан-148 із Росії в Україні літав лише один Ан-148 із реєстрацією UR-UKR, який перевозить президента та вищих посадових осіб держави.

Фокус раніше писав про те, що в Україні виставили на продаж літак Як-42 за 500 тисяч гривень. В інформації до лоту вказано пробіг 1000 кілометрів і сказано, що літак був викуплений на аукціоні.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили 62-річний Москвич за ціною нової Skoda Fabia. Раритетну модель Москвич-407 1959 року вартістю майже 17,5 тисяч євро виставили на продаж у берлінському автосалоні. Після реставрації автомобіль виглядає як новий, а його пробіг становить лише 34 тисячі кілометрів.