В Україні виставили на продаж літак Як-42 за 500 тисяч гривень (фото)

Кілька років тому літак виставили на торги з цінником 300 тисяч, щоб ліквідувати заборгованість по зарплатах співробітників "Львівських авіаліній".

В Україні виставили на продаж літак Як-42Д за 500 тисяч гривень. Відповідний лот з'явився на автомобільному базарі AutoRia.

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Продавець Анна виставила на продаж літак Як-42Д 1989 року випуску, який раніше належав державному підприємству "Львівські авіалінії".

В інформації до лоту вказано пробіг 1000 кілометрів і сказано, що літак був викуплений на аукціоні.

[ + – ] Продаж літака Як-42Д на AutoRia

Користувачі AutoRia з гумором відреагували на продаж по суті "порожнього" літака і намагалися пожартувати щодо пробігу Як-42Д, коробки передач і установки ГБО.

"Стюардеси йдуть в комплекті?", "Бляха певно", "На Польщу літав?", "Газ стоит?", "Їздив на перегляд. Турбіни сопливі, штурвал перешитий, сідушки після детейлінгу, зимових шасі немає, тріщина на лобовому", "Пропоную обмін на дійну козу", "За 10 заберу з перегоном в Кабул", "Яка витрата палива по місту і чи можна поставити газ?", — написали користувачі в коментарях під лотом на AutoRia.

[ + – ] Літак ЯК 42Д на AutoRia [ + – ] Літак ЯК 42Д на AutoRia [ + – ] Літак ЯК 42Д на AutoRia

За даними видання Varta1, літак Як-42Д 1989 року випуску раніше належав "Львівським авіалініям". Його виставили на аукціон з цінником 300 тисяч, щоб закрити заборгованість по зарплатах працівникам.

У 2018 році Державна виконавча служба виставила на торги "OpenMarket" літак Як-42Д держпідприємства "Львівські авіалінії". У Мін'юсті тоді повідомляли, що літак повністю розукомплектований і фактично являє собою голий планер.

"Прилади, авіаційне, гідравлічне та радіоелектронне обладнання літака повністю відсутні. У кабіні пілота відсутні крісла пілотів, штурвали, каркас мотопульта, приладові панелі, шумозахисні панелі, аварійно-рятувальне обладнання і м'яке обладнання кабіни екіпажу. Літак не може бути допущений до подальшої експлуатації через відсутність всіх необхідних агрегатів і вузлів", — інформував Мін'юст після виставлення на продаж літака Як-42Д.

Стартова ціна лота на тодішніх торгах склала 302 тисячі гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили 62-річний Москвич за ціною нової Skoda Fabia. Раритетну модель Москвич-407 1959 року вартістю майже 17,5 тисяч євро виставили на продаж у берлінському автосалоні. Після реставрації автомобіль виглядає як новий, а його пробіг становить всього 34 тисячі кілометрів.

Також Фокус розповідав, що в Україні можна буде оформити договір купівлі-продажу авто в режимі онлайн. Українці можуть укласти договір про купівлю або продаж транспортного засобу через додаток "Дія" або в електронному кабінеті водія.