В Украине выставили на продажу самолет Як-42 за 500 тысяч гривен (фото)

Пару лет назад самолет выставили на торги с ценником в 300 тысяч, чтобы ликвидировать задолженность по зарплатам сотрудников "Львовских авиалиний".

В Украину выставили на продажу самолет Як-42Д за 500 тысяч гривен. Соответствующий лот появился на автомобильном базаре AutoRia.

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Продавец Анна выставила на продажу самолет Як-42Д 1989 года выпуска, который ранее принадлежал государственному предприятию "Львовские авиалинии".

В информации к лоту указан пробег в 1000 километров и сказано, что самолет был выкуплен на аукционе.

[ + – ] Продажа самолета Як-42Д на AutoRia

Пользователи AutoRia с юмором отреагировали на продажу по сути "пустого" самолета и пытались пошутить по поводу пробега Як-42Д, коробки передач и установки ГБО.

"Стюардессы идут в комплекте?", "Бляха наверно", "На Польшу летал?", "Газ стоит?", "Ездил на просмотр. Турбины сопливят, штурвал перешит, седухи после детейлинга, зимних шасси нет, трещина на лобовом", "Предлагаю обмен на дойную козу", "За 10 заберу с перегоном в Кабул", Какой расход топлива по городу и можно ли поставить газ?", — написали пользователи в комментариях под лотом на AutoRia.

[ + – ] Самолет ЯК 42Д на AutoRia [ + – ] Самолет ЯК 42Д на AutoRia [ + – ] Самолет ЯК 42Д на AutoRia

По данным издания Varta1, самолет Як-42Д 1989 года выпуска ранее принадлежал "Львовским авиалиниям". Его выставили на аукцион с ценником в 300 тысяч, чтобы закрыть задолженности по зарплатам сотрудникам.

В 2018 году Государственная исполнительная служба выставила на торги "OpenMarket" самолет Як-42Д госпредприятия "Львовские авиалинииʼ. В Минюсте тогда сообщали, что самолет полностью разукомплектованный и фактически представляет из себя голый планер.

"Приборы, авиационное, гидравлическое и радиоэлектронное оборудование самолета полностью отсутствуют. В кабине пилота отсутствуют кресла пилотов, штурвалы, каркас мотопульта, приборные панели, шумозащитные панели, аварийно-спасательное оборудование и мягкое оборудования кабины экипажа. Самолет не может быть допущен к дальнейшей эксплуатации из-за отсутствия всех необходимых агрегатов и узлов", — информировал Минюст после выставления на продажу самолета Як-42Д.

Стартовая цена лота на тогдашних торгах составила 302 тысячи гривен.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили 62-летний Москвич по цене новой Skoda Fabia. Раритетную модель Москвич-407 1959 года стоимостью почти в 17,5 тысяч евро выставили на продажу в берлинском автосалоне. После реставрации автомобиль выглядит как новый, а его пробег составляет всего 34 тысячи километров.

Также Фокус рассказывал, что в Украине можно будет оформить договор покупки-продажи авто в режиме онлайн. Украинцы могут заключить договор о покупке или продажи транспортного средства через приложения "Дія" или в электронном кабинете водителя.