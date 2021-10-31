Выпущены в Воронеже. В Украине начала летать авиакомпания на самолетах Ан-148
Сейчас флот авиаперевозчика включает в себя два Ан-148 производства Воронежского авиазавода, в будущем их число намерены увеличить до десяти.
Новая отечественная авиакомпания Air Ocean Airlines совершила первый рейс из аэропорта "Борисполь" под Киевом в город Николаев на самолете Ан-148. Об этом сообщает государственное предприятие "Антонов", при этом статус перелета не уточняется.
Публичной продажи билетов на вышеупомянутый рейс не проводили. Сайт компании состоит из одной страницы, на ней изображен логотип Air Ocean Airlines и самолет Turkish Airlines. В то же время в ГП "Антонов" поясняют, что основной вид деятельности компании — регулярные и чартерные рейсы в пределах Украины и за рубеж на самолетах Ан-148 и Ан-158.
Сейчас флот авиаперевозчика включает в себя два Ан-148 производства Воронежского авиазавода. Прежде воздушные судна летали в Сибири во флоте авиакомпании "Ангара" (РФ). По данным Avianews, в конце 2021 года во флот поступит третий самолет, а в первой половине следующего года — еще три. Руководство планирует расширить флот до 10 Ан-148. Их на условиях аренды передаст нынешний владелец — кипрская компания CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD.
По данным государственного реестра юридических лиц, Air Ocean Airlines создана 27 августа 2020 года в формате ООО с уставным капиталом 100 тыс. грн. Ее владельцем указан Роман Трохимчук, а директором — Николай Мельниченко.
В реестре главного авиационного регулятора Украины Госавиаслужбы по состоянию на 31 октября Air Ocean Airlines отсутствует в перечне авиакомпаний, имеющих сертификат эксплуатанта, необходимый для запуска деятельности нового авиаперевозчика. При этом приказом №1664 от 27 октября регулятор выдал Air Ocean Airlines лицензию на авиаперевозки пассажиров.
В "Антонове" заявили, что вместе с другими предприятиями смогут обеспечить полный цикл обслуживания Ан-148 в Украине.
Разработали Ан-148 на предприятии "Антонов", но в тесном сотрудничестве с предприятиями из РФ. До ввоза двух Ан-148 из России в Украине летал только один Ан-148 с регистрацией UR-UKR, который перевозит президента и высших должностных лиц государства.
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