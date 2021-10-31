Выпущены в Воронеже. В Украине начала летать авиакомпания на самолетах Ан-148

Сейчас флот авиаперевозчика включает в себя два Ан-148 производства Воронежского авиазавода, в будущем их число намерены увеличить до десяти.

Новая отечественная авиакомпания Air Ocean Airlines совершила первый рейс из аэропорта "Борисполь" под Киевом в город Николаев на самолете Ан-148. Об этом сообщает государственное предприятие "Антонов", при этом статус перелета не уточняется.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Публичной продажи билетов на вышеупомянутый рейс не проводили. Сайт компании состоит из одной страницы, на ней изображен логотип Air Ocean Airlines и самолет Turkish Airlines. В то же время в ГП "Антонов" поясняют, что основной вид деятельности компании — регулярные и чартерные рейсы в пределах Украины и за рубеж на самолетах Ан-148 и Ан-158.

[ + – ] Сайт авиакомпании Air Ocean Airlines Фото: Фокус

Сейчас флот авиаперевозчика включает в себя два Ан-148 производства Воронежского авиазавода. Прежде воздушные судна летали в Сибири во флоте авиакомпании "Ангара" (РФ). По данным Avianews, в конце 2021 года во флот поступит третий самолет, а в первой половине следующего года — еще три. Руководство планирует расширить флот до 10 Ан-148. Их на условиях аренды передаст нынешний владелец — кипрская компания CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD.

По данным государственного реестра юридических лиц, Air Ocean Airlines создана 27 августа 2020 года в формате ООО с уставным капиталом 100 тыс. грн. Ее владельцем указан Роман Трохимчук, а директором — Николай Мельниченко.

В реестре главного авиационного регулятора Украины Госавиаслужбы по состоянию на 31 октября Air Ocean Airlines отсутствует в перечне авиакомпаний, имеющих сертификат эксплуатанта, необходимый для запуска деятельности нового авиаперевозчика. При этом приказом №1664 от 27 октября регулятор выдал Air Ocean Airlines лицензию на авиаперевозки пассажиров.

В "Антонове" заявили, что вместе с другими предприятиями смогут обеспечить полный цикл обслуживания Ан-148 в Украине.

Разработали Ан-148 на предприятии "Антонов", но в тесном сотрудничестве с предприятиями из РФ. До ввоза двух Ан-148 из России в Украине летал только один Ан-148 с регистрацией UR-UKR, который перевозит президента и высших должностных лиц государства.

Фокус ранее писал о том, что в Украине выставили на продажу самолет Як-42 за 500 тысяч гривен. В информации к лоту указан пробег в 1000 километров и сказано, что самолет был выкуплен на аукционе.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили 62-летний Москвич по цене новой Skoda Fabia. Раритетную модель Москвич-407 1959 года стоимостью почти в 17,5 тысяч евро выставили на продажу в берлинском автосалоне. После реставрации автомобиль выглядит как новый, а его пробег составляет всего 34 тысячи километров.