Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines показала розклад та промо-ціни на квитки

Літаки перевізника літатимуть у напрямку Києва, Харкова, Львова, Чернівців та Запоріжжя.

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, перший рейс якої відбувся 30 жовтня, оприлюднила розклад польотів усередині країни та ціни на квитки. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті компанії.

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Так, рейси здійснюватимуться за такими напрямками:

Київ – Запоріжжя. Виліт 19:00, прибуття 20:00 (щоденно);

Запоріжжя – Київ. Виліт 08:10, прибуття 09:10 (щоденно);

Чернівці – Київ. Виліт 07:30, прибуття 08:30 (понеділок, вівторок, п'ятниця);

Київ – Чернівці. Виліт 19:00, прибуття 20:00 (понеділок, вівторок, п'ятниця);

Київ – Львів. Виліт 10:00, прибуття 11:00 (щоденно);

Львів – Київ. Виліт 17:00, прибуття 18:00 (щоденно);

Львів – Харків. Виліт 12:30, прибуття 13:45 (четвер, неділя);

Харків – Львів. Виліт 14:45, прибуття 16:00 (четвер, неділя).

Окрім цього в майбутньому авіакомпанія планує запустити маршрути Львів – Дніпро, Київ – Амман (Йорданія) та Чернівці – Стамбул (Туреччина).

Ціни на квитки поділені на такі категорії:

Promo – від 780 гривень;

Standard – від 1250 гривень;

Basic — від 1900 гривень;

Flexible – від 2400 гривень;

Premium – від 4800 гривень;

[ + – ] Ціни на рейс Київ — Запоріжжя

Усі квитки, за даними Avianews, також поділені на два загальні типи — економ та преміум-економ. Їхня вартість може відрізнятися залежно від напрямку.

Перельоти промо-тарифами в економ-класі включають перевезення ручної поклажі вагою до 7 кілограм і габаритами до 55х40х23 см, а також багажу вагою до 23 кілограм. У вартість квитка також включено круасан на ранкових рейсах та бутерброди на вечірніх. На рейсі Київ — Амман також планується надавати гаряче харчування.

Щодо преміум-економу, то там збільшено норму ручної поклажі до двох місць. Також послугами передбачене перевезення багажу до 32 кілограмів. Харчування на всіх рейсах буде холодним або гарячим. Розсадка пасажирів у преміум-економі відбуватиметься таким чином, щоб із п'яти місць у ряді були зайняті три.

Нагадаємо, зараз повітряний флот перевізника включає два Ан-148 виробництва Воронезького авіазаводу, в майбутньому їх число мають намір збільшити до десяти.

Також Фокус писав про те, що перший рейс авіакомпанії пройшов за участю народних депутатів із "Слуги народу".