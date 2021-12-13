Нульова толерантність: як карантин у Гонконгу вбиває галузь авіасполучень

Карантинні заходи країни стали нагадувати тюремне ув'язнення. Один із пілотів міжнародних авіаліній провів в ізоляції 150 днів, другого покинула дружина, решта не можуть пройти медкомісію через депресію.

Влада в країні запровадила небувалі заходи щодо боротьби з коронавірусом. На співробітників авіаліній чекає багатоденна ізоляція, щоденні ПЛР-тести та відправлення в табір Penny's Bay на віддаленому острові, якщо хоч у когось з екіпажу результат виявиться позитивним. При цьому ув'язнення може розтягнутися на десятки днів, пише портал Аvianews.

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Історія про драконівські заходи Гонконгу щодо екіпажів авіалайнерів стала відома три тижні тому, коли другий пілот гонконзьких авіаліній Сathay Pacific Cargo Єва розповіла в соцмережах про нові обмеження. Після повернення їхнього літака з Франкфурта екіпаж змусили здати тест, який показав, що всі здорові. Попри це, їх, а також ще 130 (!) співробітників авіакомпанії відправили на ізоляцію в острівний табір Penny's Bay.

Цей табір був побудований владою Гонконгу в січні 2020 року спеціально для карантинних цілей. Але умови в ньому не лікарняні, а скоріше тюремні — житло складається з морського контейнера-камери з ліжком та тумбочкою. Терміни перебування так само близькі до тюремних — один з пілотів пробув у таборі 150 днів. Від другого пілота під час такої ж тривалої ізоляції пішла дружина.

У випадку з Євою все обійшлося — завдяки розголосу в соцмережах їй і ще 110 співробітникам компанії вдалося вийти на волю лише через шість днів, а не через багато місяців. Щоправда, наступного дня до цього ж табору на 21 день потрапив увесь екіпаж фінської авіакомпанії Finnair, оскільки один з пілотів мав позитивний тест.

Проте льотна кар'єра Єви все одно залишається під питанням. Після стресу вона, як і багато інших пілотів, не пройшла медичну перевірку перед польотом. Жінка поділилася, що почувається пригніченою і розбитою, а ще має страх знову потрапити в камеру Penny's Bay. Такі самі настрої і в інших співробітників авіакомпанії.

"Майже точно я піду у відставку навесні, — розповів BBC NEWS пілот Сathay Pacific Cargo Кларк, — я б сказав, 80% тих, з ким я літаю, активно шукають роботу в іншому місці".

Ситуація впливає не лише на гонконзькі авіакомпанії. Як повідомляє BBC NEWS, іноземні льотні екіпажі, які прибувають до Гонконгу, також підпадають під дію цих правил. Після повідомлень про те, що все більше співробітників British Airways потрапляють до табору Penny's Bay, британська авіакомпанія призупинила польоти до Гонконгу, заявивши, що вони "переглядають експлуатаційні вимоги для цього маршруту".

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