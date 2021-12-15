Pfizer и Coronavac почти не защищают от штамма Омикрон, - ученые Гонконга

Две дозы Pfizer защищают на 20-24%, Coronavac практически бесполезен. Исследователи заявили о необходимости создания вакцины нового поколения.

Ученые из департамента микробиологии Университета Гонконга доказали бессилие двух наипопулярнейших вакцин против нового варианта вируса Омикрон. У привившихся Pfizer-BioNTech или Coronavac не вырабатывается достаточный уровень сывороточных антител, сообщает портал Medical Press.

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Исследователи протестировали два варианта штамма Омикрон, имеющихся в Гонконге — из Южной Африки и Нигерии. Изучались две группы по 25 человек. В группе, получавшей две прививки Pfizer-BioNTech только пять человек смогли противостоять вирусу. Эффективность вакцины была оценена в 20-24%, что значительно ниже по сравнению с классическим вариантом коронавируса.

В группе, вакцинированной Coronavac, ни один реципиент не выработал антитела в количестве, достаточном для нейтрализации Омикрона.

Ученые пришли к выводу, что вакцинация этими препаратами не поможет в борьбе с новым штаммом. Более того, пациенты, переболевшие классической версией COVID-19 могут подвергаться более высокому риску повторного заражения Омикроном. Выходом может служить создание вакцины нового поколения, которая могла бы лучше защищать от нового штамма.

Как промежуточный вариант гонконгские исследователи рекомендуют третью прививку. Однако, тестирование эффективности вышеупомянутых препаратов после третьей вакцинации учеными еще не проводилось.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Британии умер первый больной с омикрон-штаммом COVID-19.

Также Фокус рассказал о том, что новый штамм не выявляется ПЦР-тестом.