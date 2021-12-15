Pfizer і Coronavac майже не захищають від штаму Омікрон, — вчені Гонконгу

Дві дози Pfizer захищають на 20-24%, Coronavac практично марний. Дослідники наголосили на необхідності створення вакцини нового покоління.

Учені з департаменту мікробіології Університету Гонконгу довели безсилля двох найпопулярніших вакцин проти нового варіанту вірусу Омікрон. У Pfizer-BioNTech або Coronavac не виробляється достатній рівень сироваткових антитіл, повідомляє портал Medical Press.

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Дослідники протестували два варіанти штаму Омікрон, які є в Гонконгу — з Південної Африки та Нігерії. Вивчалися дві групи з 25 осіб. У групі, яка отримувала два щеплення Pfizer-BioNTech, лише п'ять людей змогли протистояти вірусу. Ефективність вакцини була оцінена в 20-24%, що значно нижче порівняно з класичним варіантом коронавірусу.

У групі, вакцинованій Coronavac, жоден реципієнт не виробив антитіла в кількості, достатній для нейтралізації Омікрону.

Учені дійшли висновку, що вакцинація цими препаратами не допоможе в боротьбі з новим штамом. Ба більше, пацієнти, які перехворіли на класичну версію COVID-19, можуть зазнавати вищого ризику повторного зараження Омікроном. Виходом може бути створення вакцини нового покоління, яка б краще захищала від нового штаму.

Як проміжний варіант гонконгські дослідники рекомендують третє щеплення. Проте тестування ефективності вищезгаданих препаратів після третьої вакцинації вченими ще не проводилося.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Британії помер перший хворий із омікрон-штамом COVID-19.

Також Фокус розповів, що новий штам не виявляється ПЛР-тестом.