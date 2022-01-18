Доведеться приспати: у Гонконгу хом'яки виявилися носіями коронавірусу

Хоча передавання інфекції від тварин до людей не доведене, влада вирішила позбутися 2 000 домашніх вихованців. А власникам заборонили цілувати улюбленців.

У Гонконгу дослідження медиків показали, що домашні хом'ячки можуть бути носіями COVID-19. У зв'язку з цим влада ухвалила рішення приспати понад 2 000 вихованців у 34 магазинах регіону, повідомляє Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Уперше вірус був виявлений у хом'яків, які продавали в одному із зоомагазинів. Один із його співробітників захворів на Дельта-штам, після чого медики вирішили перевірити всіх тварин у маркеті. З'ясувалося, що COVID-19 є у хом'ячків, при цьому гризуни не хворіють, але можуть переносити його між собою. При цьому передавання коронавірусу людям від хом'яків не було доведено.

Незважаючи на це, влада Гонконгу ухвалила рішення про тотальну ліквідацію домашніх вихованців. З відповідною заявою виступила Міністриня охорони здоров'я регіону Софія Чан.

"Немає доказів того, що домашні вихованці можуть передавати хворобу людям. Але ми діяли з міркувань обережності, заборонивши імпорт і продаж домашніх гризунів", — повідомила чиновниця.

Власників хом'ячків закликали дотримуватися правил гігієни та мити руки після того, як гладили або годували вихованців. Також рекомендовано утриматися від поцілунків домашніх улюбленців і винесення їх за межі житла. Усі, хто придбав гризунів після 22 грудня 2021 року, повинні передати їх для присипляння владі й у жодному разі не викидати на вулицю.

Наразі триває дослідження чи можуть бути носіями COVID-19 інші гризуни, зокрема, шиншили та кролики. Поки що таку здатність продемонстрували лише хом'яки.

Варто зазначити, що Гонконг відомий суворими карантинними заходами, які практикують його владу. Влада в країні запровадила небувалі заходи щодо боротьби з коронавірусом, серед яких — створення острівного табору Penny's Bay. У це місце, яке більше нагадує тюремний заклад, відправляють на довгі карантинні терміни.

Крім того, учені Гонконгу встановили, що Pfizer і Coronavac майже не захищають від штаму Омікрон. Дослідники заявили про необхідність створення вакцини нового покоління, зауваживши, що дві дози Pfizer захищають на 20-24%, Coronavac практично марний.