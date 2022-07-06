Новая волна: в Европе ежедневно фиксируют сотни тысяч случаев заражения коронавирусом

Больше всего случаев заболевания регистрируют в Великобритании, Германии, Франции и в Италии.

Министерство здравоохранения Италии заявило, что 5 июля в стране 132 274 человек заболело COVID-19, в этот день зарегистрировали 94 смерти от этой болезни, сообщает Reuters. Тем самым статистика заболеваемости впервые с 8 февраля превысила 100 тыс. случаев заражения.

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Во Франции, по данным Le Figaro, 5 июля выявили более 206 тыс. случаев заболевания. Министр здравоохранения Франсуа Браун сообщил, что в этот день госпитализировали 17 041 пациентов, из них 1004 поместили в отделения интенсивной терапии. Днем ранее было 16 638 госпитализаций, а в реанимации попало 978 человек.

В Германии результаты тестов за день выявили 150 тыс. инфицированных, отмечает Euronews. В Великобритании случаев заражения немного больше — около 154 тыс.

Власти сейчас раздумывают, стоит ли вводить новые карантинные ограничения, а пока призывают всех носить маски и вакцинироваться. Как и в начале года люди заражаются Омикрон-вариантом коронавируса.

Фото: Sky News

Какие симптомы могут быть у больных?

Ранее ученые назвали девять основных симптомов Омикрона, которые могут наблюдаться у больных:

постоянный кашель;

насморк;

повышенная усталость;

боль в горле;

головная боль;

боль в мышцах;

лихорадка;

чихание;

тошнота.

Ученые также предполагают, что о болезни могут свидетельствовать приступы головокружения или обмороки.

В Украине после 24 февраля перестали публиковать данные о статистике заболеваемости. Однако, как объяснил Фокусу главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, коронавирус никуда не пропал, а больных по-прежнему госпитализируют.

Как сообщалось, журналисты ВВС провели расследование, выяснив, как президента России Владимира Путина берегут от коронавируса. Помимо традиционных мер предосторожностей, к примеру, приема гостей за длинным столом, приняты и более хлопотные меры: все, кто встречается с Путиным, сидит на карантине и сдает кучу анализов, прежде чем войти с ним в прямой контакт.

На днях стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался приехать в Россию по приглашению Путина. Официальной причиной отказа назвали пандемию коронавируса.