Решил не злить Запад: лидер Китая отклонил предложение Путина посетить Москву — СМИ

По данным японских журналистов, официально Си Цзиньпин отказался приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.

Японское издание Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники в Пекине сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин отклонил предложение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. По данным издания, приглашение Путин сделал 15 июня во время телефонного разговора с председателем КНР. Поводом для звонка было поздравление Си Цзиньпина с его 69-летием.

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"Господин Си сказал, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер против коронавируса", — отмечает Yomiuri.

Журналисты напомнили, что в последний раз лидеры двух стран встречались 4 февраля, когда Путин приехал в Китай на открытии Олимпийских игр в Пекине. Тогда в совместном заявлении они подчеркнули, что "сотрудничеству между двумя странами нет предела". Однако с тем пор положение изменилось, так как развязанная Россией война против Украины затянулась.

Издание отмечает, что дипломатический этикет подразумевает, что теперь настала очередь Си Цзиньпина посетить Россию.

"Однако господин Си, похоже, стремится стабилизировать не только внутреннюю, но и внешнюю среду в преддверии съезда Коммунистической партии во второй половине этого года", — пишет Yomiuri.

Журналисты предполагают, что отказ от визита вызван тем, что китайский лидер хочет избежать дальнейшего углубления конфликта с США и Европой, которые усиливают давление на Россию с помощью экономических санкций. Кроме того, Си Цзиньпин действительно не выезжал за рубеж с конца января 2020 года, когда распространилась новая коронавирусная инфекция.

Почему на Западе недовольны Китаем

Напомним, 1 июня глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что Россия ощущает поддержку Китая, поэтому сможет вместе с ним эффективно противостоять "диктату" США и справиться с санкционным давлением Запада.

16 июня спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Китай фактически стал на сторону России в вопросе полномасштабной войны против Украины. К такому выводу в Госдепе пришли на фоне того, как Пекин повторяет тезисы российской пропаганды, а также отрицает зверства войск РФ на украинской территории. Поэтому позицию заявленного нейтралитета со стороны КНР в США расценили, как "пустые слова".

28 июня администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против пяти китайских компаний за то, что они оказывали военную помощь российской армии, поддерживая оборонно-промышленную базу России.