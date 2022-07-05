Вирішив не злити Захід: лідер Китаю відхилив пропозицію Путіна відвідати Москву — ЗМІ

За даними японських журналістів, офіційно Сі Цзіньпін відмовився приїхати в Росію через пандемію коронавірусу.

Японське видання Yomiuri з посиланням на дипломатичні джерела в Пекіні повідомило, що китайський лідер Сі Цзіньпін відхилив пропозицію президента РФ Володимира Путіна відвідати Росію. За даними видання, запрошення Путін зробив 15 червня під час телефонної розмови з головою КНР. Приводом для дзвінка було привітання Сі Цзіньпіна з його 69-річчям.

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"Пан Сі сказав, що найближчим часом відвідати Росію буде складно через заходи проти коронавірусу", — зазначає Yomiuri.

Журналісти нагадали, що востаннє лідери двох країн зустрічалися 4 лютого, коли Путін приїхав у Китай на відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. Тоді у спільній заяві вони наголосили, що "співпраці між двома країнами немає межі". Проте з того часу ситуація змінилася, оскільки війна проти України, що розв'язана Росією, затягнулася.

Видання зазначає, що дипломатичний етикет має на увазі, що тепер настала черга Сі Цзіньпіна відвідати Росію.

"Однак пан Сі, схоже, прагне стабілізувати не лише внутрішнє, а й зовнішнє середовище напередодні з'їзду Комуністичної партії у другій половині цього року", — пише Yomiuri.

Журналісти припускають, що відмова від візиту викликана тим, що китайський лідер хоче уникнути подальшого поглиблення конфлікту зі США та Європою, які посилюють тиск на Росію за допомогою економічних санкцій. Крім того, Сі Цзіньпін справді не виїжджав за кордон із кінця січня 2020 року, коли поширилася нова коронавірусна інфекція.

Чому на Заході незадоволені Китаєм

Нагадаємо, 1 червня глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про те, що Росія відчуває підтримку Китаю, тому зможе разом із ним ефективно протистояти "диктату" США та впоратися із санкційним тиском Заходу.

16 червня речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Китай фактично став на бік Росії у питанні повномасштабної війни проти України. Такого висновку в Держдепі дійшли на тлі того, як Пекін повторює тези російської пропаганди, а також заперечує звірства військ РФ на українській території. Тому позицію заявленого нейтралітету з боку КНР у США розцінили як "порожні слова".

28 червня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила санкції проти п'яти китайських компаній за те, що вони надавали військову допомогу російській армії, підтримуючи оборонно-промислову базу Росії.