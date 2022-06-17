Китай став на бік РФ у війні проти України, — Держдеп США

Заяви про Пекіна про те, що він зберігає нейтралітет у питанні російського вторгнення, це не більш ніж порожні слова, заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

Китай фактично став на бік Росії щодо повномасштабної війни проти України. Такого висновку можна дійти на тлі того, як Пекін повторює тези російської пропаганди, а також заперечує звірства військ РФ на українській території. Про це під час брифінгу в четвер, 16 червня, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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"Відверто кажучи, нас непокоїть зближення Китаю з Росією. Ми зазначили заяви КНР про нейтральність Китаю, але його поведінка, його риторика, його дії говорять про те, що це зовсім не так. Він, як і раніше, інвестує у тісні зв'язки з Росією", — сказав представник відомства.

Також Прайс зазначив, що підтримка Китаєм повномасштабної війни проти України була очевидною навіть до її початку. Представник Держдепу зазначив, що 4 лютого за підсумками зустрічі президента РФ Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна сторони оприлюднили спільну заяву, в якій йдеться про "партнерство без кордонів", а також про бачення нового світового порядку, в якому "сила означає правоту".

"Так, у ключових відносинах, незважаючи на те, що ми чуємо від КНР, позицію заявленого та передбачуваного нейтралітету, КНР уже зробила вибір. І ось уже понад три місяці як вторгнення Росії в Україну, Китай – незважаючи на скоєні звірства, незважаючи на насильство, незважаючи на загибель людей, незважаючи на глобальні наслідки, зокрема, коли йдеться про брак продовольства не тільки в регіоні, а й у цілому. Китай, як і раніше, воліє підтримувати Росію", — сказав Прайс.

Крім цього, спікер Держдепу назвав тривожним сигналом те, що Пекін "луною повторює" тези російської пропаганди і "багато в чому досі заперечує звірства" військ РФ в Україні. За словами Прайса, це говорить про вибір, який зробила КНР.

"Позиція заявленого нейтралітету з боку КНР є не більш ніж пустими словами", — додав Прайс.

Нагадаємо, 16 червня, у свій день народження, лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, під час яких заявив про підтримку з питань "суверенітету та безпеки".

Також ми писали, що за даними ЗМІ, Москва просила Пекін збільшити підтримку на тлі повномасштабної війни в Україні.