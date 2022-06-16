Китай підтримає РФ у питаннях безпеки та суверенітету: Сі Цзіньпін зателефонував Путіну в день народження

За даними китайського МЗС, у день свого 69-річчя Сі Цзіньпін також пообіцяв поглиблювати стратегічну координацію між країнами.

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Напередодні під час телефонної розмови з Володимиром Путіним голова КНР Сі Цзіньпін запевнив Кремль у підтримці Росії з питань "суверенітету та безпеки", незважаючи на те, що більшість країн Заходу засуджують розв'язану РФ війну з Україною. Про це повідомляє CNN.

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У день свого 69-річчя Сі Цзіньпін також пообіцяв поглиблювати стратегічну координацію між країнами, про це заявили представники китайського МЗС.

Зі свого боку, в Кремлі заявили, що зараз відносини між країнами перебувають на безпрецедентно високому рівні та підтвердили свою відданість поглибленню всебічного співробітництва.

Вважається, що це друга розмова лідерів двох країн після 24 лютого, коли Росія здійснила масштабне вторгнення в Україну. Перша бесіда Путіна та Цзіньпіна відбулася за кілька днів після початку вторгнення.

Китай, як і РФ, не називає вторгненням ту обставину, що російські війська перебувають на території України. У державній пресі Китаю також транслюється наратив кремлівських ЗМІ та звинувачення у ситуації, що склалася, на адресу США та НАТО.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця 30 бойових літаків Китаю увійшли до зони дії ППО Тайваню. У повітряному просторі острівної держави опинилися винищувачі Су-35, Су-30, "Шеньян" J-16, "Шеньян" J-11, "Ченду" J-10 та інші літаки.

Раніше Фокус повідомляв, що в КНР підписали указ про проведення спеціальних "невійськових" операцій, які можуть загрожувати Тайваню.