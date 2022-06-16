Китай поддержит РФ в вопросах безопасности и суверенитета: Си Цзиньпин позвонил Путину в день рождения

По данным китайского МИДа, в день своего 69-летия Си Цзиньпин также пообещал углублять стратегическую координацию между странами.

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Накануне во время телефонного разговора с Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заверил Кремль в поддержке России по вопросам "суверенитета и безопасности", несмотря на то, что большинство стран Запада осуждает развязанную РФ войну с Украиной. Об этом сообщает CNN.

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В день своего 69-летия Си Цзиньпин также пообещал углублять стратегическую координацию между странами, об этом заявили представители китайского МИДа.

В свою очередь, в Кремле заявили, что сейчас отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне и подтвердили свою приверженность углублению всестороннего сотрудничества.

Считается, что это второй разговор лидеров двух стран после 24 февраля, когда Россия совершила масштабное вторжение в Украину. Первая беседа Путина и Цзиньпина состоялась через несколько дней после начала вторжения.

Китай, как и РФ, не называет вторжением то обстоятельство, что российские войска находятся на территории Украины. В государственной прессе Китая также транслируется нарратив кремлевских СМИ и обвинения в сложившемся положении в адрес США и НАТО.

Напомним, что в конце прошлого месяца 30 боевых самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня. В воздушном пространстве остравного государства оказались истребители Су-35, Су-30, "Шэньян" J-16 , "Шэньян" J-11, "Чэнду" J-10 и другие самолеты.

Ранее Фокус сообщал, что В КНР подписали указ о проведении специальных "невоенных" операций, которые могут нести угрозу Тайваню.