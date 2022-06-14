Опасность для Тайваня. В КНР подписали указ о проведении специальных "невоенных" операций

15 июня указ вступит в силу. Он должен обеспечить правовую основу для мирных военных операций, что может стать угрозой для острова.

Китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, разрешающий "невоенное" использование Вооруженных сил. Это вызывает опасение, что Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань. Об этом сообщает RFA.

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Пекин неуклонно настаивает на том, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. От Си Цзиньпина постоянно исходят заявления о том, что они готовы воевать за демократический остров. Указ, который подписал китайский лидер, вступает в силу 15 июня.

Полный текст указа еще не опубликован, однако государственные СМИ сообщают, что он регулирует множество сфер. В частности, основные принципы организации и работы командования, виды операций, оперативное обеспечение и политическую работу, а также выполнение их войсками.

"Это обеспечивает правовую основу для мирных военных операций", — сообщает Синьхуа.

Среди целей указа называют:

поддержание национального суверенитета

поддержание региональной стабильности

регулирование организации и проведение мирных военных операций

Напомним, в Минобороны заявили, что Китай готов завоевать Тайвань: "воссоединение неизбежно", заявил Вэй Фэнхэ. Перед этим в Китае заявили, что они объявят войну, если Тайвань объявит о независимости.