Небезпека для Тайваню. У КНР підписали указ про проведення спеціальних "невійськових" операцій

15 червня указ набуде чинності. Він має забезпечити правову основу для мирних військових операцій, що може бути загрозою для острова.

Китайський лідер Сі Цзіньпін підписав указ, який дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Це викликає побоювання, що Пекін може готуватись до вторгнення на Тайвань. Про це повідомляє RFA.

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Пекін неухильно наполягає, що Тайвань є невід'ємною частиною КНР. Від Сі Цзіньпіна постійно виходять заяви, що вони готові воювати за демократичний острів. Указ, який підписав китайський лідер, набирає чинності 15 червня.

Повний текст указу ще не опубліковано, проте державні ЗМІ повідомляють, що він регулює багато сфер. Зокрема, основні засади організації та роботи командування, види операцій, оперативне забезпечення та політичну роботу, а також виконання їх військами.

"Це забезпечує правову основу для мирних військових операцій", — повідомляє Сіньхуа.

Серед цілей указу називають:

підтримання національного суверенітету

підтримання регіональної стабільності

регулювання організації та проведення мирних військових операцій

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Китай готовий завоювати Тайвань: "возз'єднання неминуче", заявив Вей Фенхе. Перед цим у Китаї заявили, що вони оголосять війну, якщо Тайвань оголосить про незалежність.