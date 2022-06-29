Чорний список Байдена: п'ять китайських компаній потрапили під санкції через підтримку Росії

США пригрозили санкціями компаніям усього світу, якщо ті вирішать так чи інакше надати підтримку Росії.

Адміністрація президента США Джо Байдена 28 червня внесла до чорного списку п'ять китайських компаній за те, що вони нібито надавали військову допомогу російській армії, підтримуючи оборонно-промислову базу Росії. Міністерство торгівлі США, яке контролює процес внесення до чорного списку, повідомило про те, що китайські компанії Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic і World Jetta (HK) Logistics продовжують укладати контракти на постачання товарів російським організаціям, внесеним до цього списку та тим, хто перебуває під санкціями. Про це повідомляє видання Financial Times.

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За словами заступника міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алана Естевеса, цей крок із боку адміністрації американського президента стане потужним сигналом для всіх фізичних і юридичних осіб у всьому світі про те, що якщо вони прагнуть підтримувати Росію, то США ці наміри відсічуть.

Так, внесення китайських фірм до чорного списку означає, що їхні американські постачальники повинні отримати ліцензію Міністерства торгівлі, перш ніж вони зможуть експортувати китайським компаніям свої товари.

Було зазначено, що незважаючи на заяви американських чиновників про те, що Китай загалом дотримується санкційних обмежень, проте Вашингтон уважно стежить за їх неухильним дотриманням.

"Ми будемо діяти без вагань, незалежно від географічного розташування компанії, якщо вона порушує американське законодавство", — заявила у тій же заяві помічниця міністра торгівлі з питань експортного адміністрування Теа Розман-Кендлер.

Реакція офіційного Китаю

Представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь не підтвердив і не спростував звинувачення на адресу китайських компаній. За його словами, Пекін виступає проти санкцій західних країн, зокрема й США, проти Росії.

"Китай і Росія здійснюють нормальну торговельну співпрацю на основі взаємної поваги та взаємної вигоди. Цьому не повинні заважати чи обмежувати жодні треті сторони", — сказав він на пресконференції в Пекіні.

Посольство Китаю у Вашингтоні також заявило, що Пекін не надавав військової допомоги Росії чи Україні. Дипломати попередили, що Пекін вживатиме необхідних заходів для захисту прав своїх компаній, оскільки такі обмеження порушують міжнародне право.

Раніше повідомлялося, що п'ять країн — США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Японія створили неформальну групу Partners in the Blue Pacific, метою якої розвивати економічні та політичні зв'язки в тихоокеанському регіоні та протистояти Китаю. Новий неформальний союз має намір допомогти Фіджі, Палау, Самоа та Маршалловим Островам у вирішенні широкого спектру проблем.