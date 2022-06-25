Проти Китаю. США створили союз із Британією, Японією, Австралією та Новою Зеландією

Водночас вони планують посилити дипломатичні зв'язки з тихоокеанськими острівними державами, щоб протистояти Китаю.

США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія та Японія створили неформальну групу Partners in the Blue Pacific, щоб розвивати економічні та політичні зв'язки з тихоокеанськими острівними державами та протистояти Китаю. Про це повідомляє Reuters.

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Адміністрація Байдена пообіцяла направити більше ресурсів до Індо-Тихоокеанського регіону, оскільки Китай прагне зміцнити економічні та військові зв'язки з тихоокеанськими острівними державами, які потребують іноземних інвестицій.

У виданні зазначають, що новий неформальний союз має намір допомогти Фіджі, Палау, Самоа та Маршалловим островам у вирішенні широкого спектру проблем, серед яких питання зміни клімату й незаконного вилову риби.

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США планують постачати до цих країн більше вакцин від Covid-19, а також направляти молодих лідерів із регіону на освітні курси в США.

"Ми єдині в нашій спільній рішучості підтримувати регіон, який приносить користь народам Тихоокеанського регіону. Ми також єдині в тому, як ми реалізуємо це бачення, — відповідно до принципів тихоокеанського регіоналізму, суверенітету, прозорості, підзвітності і, насамперед, на чолі та під керівництвом тихоокеанських островів", — цитує видання заяви Білого дому.

У США мають намір відправити в регіон більше високопосадовців і активно налагоджувати дипломатичні зв'язки з острівними державами, яким іноді "приділяється менше уваги".

Крім Великобританії, Австралії, Японії та Нової Зеландії, які приєдналися до неформального союзу, інші країни також виявляють інтерес у співпраці. Серед них Південна Корея, Канада й Німеччина. Повідомляється, що Франція також зацікавлена в ініціативі, але хоче провести більше консультацій, щоб ухвалити остаточне рішення щодо цього питання.

Нагадаємо, у квітні Китай підписав із Соломоновими островами пакт про безпеку, який дозволяє розміщувати на островах війська та судна. Документ викликав стурбованість інших країн, особливо США, через те, що Китай може побудувати військово-морську базу в регіоні, який близько розташований до Гаваїв і Канберри.

Фокус раніше розбирався, як розгортається боротьба між Китаєм і союзникам США за Південну частину Тихого океану.