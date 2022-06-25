Против Китая. США создали союз с Британией, Японией, Австралией и Новой Зеландией

Вместе они планируют усилить дипломатические связи с тихоокеанскими островными государствами, чтобы противостоять Китаю.

США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония создали неформальную группу Partners in the Blue Pacific, чтобы развивать экономические и политические связи с тихоокеанскими островными государствами и противостоять Китаю. Об этом сообщает Reuters.

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Администрация Байдена пообещала направить больше ресурсов в Индо-Тихоокеанский регион, поскольку Китай стремится укрепить экономические и военные связи с тихоокеанскими островными государствами, которые нуждаются в иностранных инвестициях.

В издании отмечают, что новый неформальный союз намерен помочь Фиджи, Палау, Самоа и Маршалловым Островам в решении широкого спектра проблем, среди которых вопросы изменения климата и незаконного вылова рыбы.

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США планируют поставлять в эти страны больше вакцин от Covid-19. А также направлять молодых лидеров из региона на образовательные курсы в США.

"Мы едины в нашей общей решимости поддерживать регион, который приносит пользу народам Тихоокеанского региона. Мы также едины в том, как мы реализуем это видение — в соответствии с принципами тихоокеанского регионализма, суверенитета, прозрачности, подотчетности и, прежде всего, во главе и под руководством тихоокеанских островов", — цитирует издание заявления Белого дома.

В США намерены отправить в регион больше высокопоставленных официальных лиц и активно налаживать дипломатические связи с островными государствами, которым иногда "уделяется меньше внимания".

Помимо Великобритании, Австралии, Японии и Новой Зеландии, которые присоединились к неформальному союзу, другие страны также проявляют интерес в сотрудничестве. Среди них Южная Корея, Канада и Германия. Сообщается, что Франция также заинтересована в инициативе, но хочет провести больше консультаций, чтобы принять окончательное решение в этом вопросе.

Напомним, в апреле Китай подписал с Соломоновыми Островами пакт о безопасности, который позволяет размещать на островах войска и суда. Документ вызывал обеспокоенность других стран, особенно США, из-за того, что Китай может построить военно-морскую базу в регионе, который близко расположен к Гавайям и Канберре.

Фокус ранее разбирался, как разворачивается борьба между Китаем и союзникам США за Южную часть Тихого океана.