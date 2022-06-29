Черный список Байдена: пять китайских компаний попали под санкции из-за поддержки России

США пригрозили санкциями компаниям всего мира, если те решат в том или ином виде оказать поддержку России.

Администрация президента США Джо Байдена 28 июня внесла в черный список пять китайских компаний за то, что они якобы оказывали военную помощь российской армии, поддерживая оборонно-промышленную базу России. Министерство торговли США, которое контролирует процесс внесения в черный список, сообщило о том, что китайские компании Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics продолжают заключать контракты на поставку товаров российским организациям, включенным в этот список и находящимся под санкциями. Об этом сообщает издание Financial Times.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По словам замминистра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алана Эстевеса, этот шаг со стороны администрации американского президента послужит мощным сигналом для всех физических и юридических лиц во всем мире о том, что если они стремятся поддерживать Россию, то США эти намерения отсекут.

Таким образом внесение китайских фирм в черный список означает, что их американские поставщики должны получить лицензию Министерства торговли, прежде чем они смогут экспортировать китайским компаниям свои товары.

Было отмечено, что несмотря на заявления американских чиновников о том, что Китай в целом соблюдает санкционные ограничения, тем не менее Вашингтон внимательно следит за их неукоснительном соблюдении.

"Мы будем действовать без колебаний, независимо от географического расположения компании, если она нарушает американское законодательство", — заявила в том же заявлении помощник министра торговли по вопросам экспортного администрирования Теа Розман-Кендлер.

Реакция официального Китая

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь не подтвердил и не опроверг обвинения в адрес китайских компаний. По его словам Пекин выступает против санкций западных стран, в том числе и США, в отношении России.

"Китай и Россия осуществляют нормальное торговое сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимной выгоды. Этому не должны мешать или ограничивать никакие третьи стороны", — сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Посольство Китая в Вашингтоне также заявило, что Пекин не оказывал военной помощи России или Украине. Дипломаты предупредили, что Пекин примет необходимые меры для защиты прав своих компаний, поскольку подобные ограничения нарушают международное право.

Ранее сообщалось, что пять стран — США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония создали неформальную группу Partners in the Blue Pacific, целью которой развивать экономические и политические связи в тихоокеанском регионе и противостоять Китаю. Новый неформальный союз намерен помочь Фиджи, Палау, Самоа и Маршалловым Островам в решении широкого спектра проблем.