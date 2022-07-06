Нова хвиля: у Європі щодня фіксують сотні тисяч випадків зараження коронавірусом

Найбільше випадків захворювання реєструють у Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії.

Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що 5 липня в країні 132 274 особи захворіли на COVID-19, у цей день зареєстрували 94 смерті від цієї хвороби, повідомляє Reuters. Тим самим статистика захворюваності вперше з 8 лютого перевищила 100 тис. випадків зараження.

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У Франції, за даними Le Figaro, 5 липня зафіксували понад 206 тис. випадків захворювання. Міністр охорони здоров'я Франсуа Браун повідомив, що цього дня госпіталізували 17 041 пацієнтів, із них 1 004 помістили у відділення інтенсивної терапії. На день раніше було 16 638 госпіталізацій, а до реанімації потрапило 978 осіб.

У Німеччині результати тестів за день зафіксували 150 тисяч інфікованих, зазначає Euronews. У Великій Британії випадків зараження трохи більше — майже 154 тис.

Влада зараз роздумує, чи варто вводити нові карантинні обмеження, а поки що закликають усіх носити маски і вакцинуватися. Як і на початку року люди заражаються Омікрон-варіантом коронавірусу.

Фото: Sky News

Які симптоми можуть бути у хворих?

Раніше вчені назвали дев'ять основних симптомів Омікрону, які можуть спостерігатися у хворих:

постійний кашель;

нежить;

підвищена втома;

біль в горлі;

головний біль;

біль у м'язах;

лихоманка;

чхання;

нудота.

Учені також припускають, що про хворобу можуть свідчити напади запаморочення або непритомність.

В Україні після 24 лютого перестали публікувати дані про статистику захворюваності. Проте, як пояснив Фокусу головний санітарний лікар України Ігор Кузін, коронавірус нікуди не зник, а хворих, як і раніше, госпіталізують.

Як повідомлялося, журналісти ВВС провели розслідування, з'ясувавши, як президента Росії Володимира Путіна бережуть від коронавірусу. Крім традиційних запобіжних заходів, наприклад, прийому гостей за довгим столом, вжито і більш клопітких заходів: всі, хто зустрічається з Путіним, сидить на карантині та здає купу аналізів, перш ніж увійти з ним у прямий контакт.

Днями стало відомо, що китайський лідер Сі Цзіньпін відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна. Офіційною причиною відмови назвали пандемію коронавірусу.