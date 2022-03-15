Ковід під час війни. В Україну перестали завозити вакцини, але бустер отримати можна

Фокус поговорив з Ігорем Кузіним, головним санітарним лікарем країни, про те, чому зникла коронавірусна статистика та скільки людей госпіталізували з коронавірусом під час бойових дій в Україні.

Війна відсунула на другий план усі інші актуальні до цього порядки денні. Зокрема епідемію COVID-19. Але з приходом російської армії коронавірус нікуди не зник, хоч йому й перестали приділяти стільки уваги медіа.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Менше місяця тому в Україні прискіпливо стежили за кількістю нових випадків COVID-19 та темпами вакцинації, обговорювали ризики "омікрону" та з'ясовували, коли найкраще робити бустер. Але 24 лютого ковід миттєво зник із стрічок новин. Навіть актуальну статистику щодо захворюваності в країні знайти зараз непросто. Проте, як пояснює головний санітарний лікар України Ігор Кузін, коронавірус нікуди не зник, а хворих, як і раніше, госпіталізують.

Яка сьогодні ситуація із ковідом в Україні?

— З початку повномасштабної війни підтверджено майже 94 тис. випадків коронавірусної хвороби (станом на 13 березня). Щодня там, де це можливо та безпечно, проводиться тестування громадян. Проте не можна сказати, що тести можуть зробити всі, хто цього потребує. Через бойові дії доступ до медичної допомоги та діагностики в окремих регіонах ускладнений.

На стаціонарному лікуванні зараз перебуває 4424 хворих на ковід, ще 565 людей — з підозрою на коронавірус. У медзакладах зайнято трохи більше 9% ліжок, призначених для лікування пацієнтів із COVID-19.

Загалом з 24 лютого госпіталізували майже 12,8 тис. пацієнтів, за цей же період від ковіду померло 1634 особи, одужало — понад 326 тис. пацієнтів.

Яка динаміка захворюваності спостерігається цей час?

— Наразі складно оцінити саме динаміку, адже щодня проводиться різна кількість тестувань. Найбільше випадків фіксується у столиці, а також у Київській, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях.

[ + – ] Національна служба здоров'я України закликає людей щепитися, робити бустери Фото: pexels.com

Чи здатні лікарні забезпечувати пацієнтів з ковідом усім необхідним, особливо киснем, і чи взагалі є можливість госпіталізувати хворих?

— Якщо говорити про лікарні, які перебувають у відносно безпечних регіонах, то зараз ми не фіксуємо там проблем із забезпеченням. Щодо кисню, то, на щастя, нинішній штам "омікрон" не викликає такої киснезалежності, як це було під час домінування "дельти". Але це не означає, що госпіталізовані не потребують кисню. Потребують, просто не таких масштабів, як це було восени.

Водночас, враховуючи інтенсивність бойових дій, подекуди справді можуть бути проблеми з логістикою кисню. Намагаємося їх вирішувати в ручному режимі.

Що сьогодні відбувається із вакцинацією? Національна служба здоров'я України закликає людей щеплюватися, робити бустери, але чи вистачає для цього медперсоналу? Чи ще працюють центри вакцинації?

— На сьогодні усі центри вакцинації в Україні закриті через воєнний стан. Зазвичай такі пункти розміщувалися у місцях великого скупчення людей, наприклад, в торгово-розважальних центрах, нині вони не працюють.

Проте, пункти щеплення працюють у тих регіонах, де це можливо і безпечно. Людям, які хочуть отримати вакцину, перед візитом краще зателефонувати до закладу охорони здоров'я та уточнити, чи існує така можливість.

Вакцинацію повністю зупинено в тих містах та регіонах, де тривають інтенсивні бойові дії.

[ + – ] Всі військовослужбовці пройшли базовий курс вакцинації ще на початкових етапах кампанії Фото: TSN.ua

Як відбувається вакцинальна кампанія серед військовослужбовців?

— На щастя, всі військовослужбовці пройшли базовий курс вакцинації на початкових етапах кампанії. Також є ті, хто встиг отримати бустерну дозу на початок військової агресії Росії. Проте зараз першочергові завдання для військових визначаються воєнно-політичним керівництвом країни.

Важливо

"Коронавірус – не остання загроза". Ігор Кузін про маски, спалах поліо та універсальну вакцину

Скільки українців вакцинувалося за часи війни?

— Було ухвалено рішення не публікувати щоденну статистику щодо вакцинації у період війни. На збирання цієї інформації витрачаються значні ресурси, їх можна використовувати ефективніше. Але йдеться лише про національний рівень. У тих регіонах, де щеплення продовжують робити, дані про вакцинацію так само фіксуються. Щойно ситуація стабілізується, кількість вакцинованих по всій території країни можна буде порахувати та систематизувати.

Чи продовжують вакцини надходити в Україну в колишньому обсязі чи є затримки щодо постачання?

— Нині вакцин у країні цілком вистачає. Ми мали достатньо запасів ще до початку російського вторгнення. Важливо розуміти, що препарати повинні зберігатися та доставлятися за дотримання всіх необхідних умов, особливо температурного режиму, тому з 21 лютого поставок вакцини не було.

Ті препарати, які є в Україні, зберігаються правильно. Ми не можемо допустити ситуації, щоб закуплену та доставлену вакцину довелося утилізувати через недотримання умов зберігання.