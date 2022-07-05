Двотижневий карантин та постійні аналізи. Як у Кремлі охороняють здоров'я Путіна

Хоча коронавірус вже залишив перші сторінки ЗМІ, у Кремлі все ще побоюються зараження, а тому всі, хто зустрічається з Путіним, сидить на карантині та здає купу аналізів

Про те, що російський президент побоюється за своє здоров'я і тому зустрічається із соратниками чи за дуже довгим столом, чи взагалі онлайн, уже відомо давно. Але видання ВВС провело розслідування та зібрало свідчення того, що відстанню запобіжні заходи не обмежуються.

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Так, 9 травня всі ті, хто тиснув руку Володимиру Путіну, виявляється, сиділи на карантині. І потискання рук не були спонтанними, їх удостоїлися тільки ті, хто стовідсотково здоровий.

Про це розповів генерал Ахат Юлашев із Казані, 94-річний ветеран війни в Афганістані.

До Москви він приїхав 23 квітня. Зустріли його "з усіма почестями та поселили в розкішному московському готелі", де він перебував на карантині на повному забезпеченні, — розповідав Юлашев після візиту до Москви.

Інші 400 гостей столиці, які контактували з російським президентом, теж сиділи на карантині коштом держави в готелях "Золоте кільце" та "Президент-Готель".

Коли у світі вирувала пандемія коронавірусу, Путін отримав відразу чотири вакцини, але явно їм не довіряв. Весь обслуговувальний персонал та всі, хто з ним контактує, змушені сидіти на карантині. Тільки тепер це відбувається по всій Росії, оскільки Путін часто переїжджає після початку війни з Україною.

[ + – ] Безпечна для здоров'я онлайн-зустріч Фото: kremlin.ru

"Такі заходи безпрецедентні, але щодо них неможливо зрозуміти, чи є у президента проблеми зі здоров'ям, ймовірніше, це перестраховка", — коментував заходи безпеки ізраїльський анестезіолог Михайло Фремдерман, який до 2014 року працював у Росії.

Ще один відомий медик, Костянтин Балонов, завідувач відділу у відділенні анестезіології та реанімації в клініці Tufts Medical Center у США, вважає, що річ у страху кремлівських медиків пропустити якусь незначну недугу.

"Сидіти в карантині й здавати численні аналізи — з медичної точки зору це параноя або реальний страх. "Справа лікарів" може дуже швидко стати новою реальністю", — вважає він.

Світових лідерів теж намагалися змусити складати ПЛР-тести перед зустріччю з Путіним, але ті категорично відмовилися. Тому, мабуть, і опинились за довгими столами. Так, зустріч Емманюеля Макрона та Володимира Путіна вже стала мемом.

[ + – ] Дуже довгий стіл на зустрічі Путіна та Макрона Фото: Скриншот

Крім сидіння на карантині, наближені до Путіна люди ще постійно здають аналізи. Це стало ясно з контрактів, які підписують ті, хто влаштовується в кремлівські структури на роботу. Правила з'явилися у 2021 році.

Щоб взагалі потрапити до карантину, персонал здає аналіз крові на антитіла до коронавірусу, а вже перебуваючи на карантині, вони чотири рази здають ПЛР-тест, а на дванадцятий день кров на антитіла. І за сприятливого результату він отримує допуск у "чисту зону", читай — доступ до тіла президента.

Пізніше до договору додали умову, що на запит УДП у людей у карантині можуть прийматися біоматеріали та інші аналізи. Це сталося вже після вакцинації Путіна.

За різними даними, з початку пандемії коронавірусу, Управління справами президента замовило аналізів на 200 мільйонів рублів.

З 2021 року аналізи здали близько 1500 осіб — у деяких приймали мазки не лише на коронавірус, але також на ГРВІ, грип та стафілокок та кров на біомаркери. Перевіряли їх і на наявність глистів.

Літальний загін "Росія", чиї екіпажі літають із Путіним, витратили на аналізи найбільше — 125 мільйонів рублів. З червня 2021 року льотчики та стюардеси щомісяця складали до 2 тисяч термінових ПЛР-тестів та до 600 тестів на антитіла.

Цього року ситуація не змінилася, лише за травень пілоти та стюардеси здали 1376 мазків на коронавірус, а також 447 аналізів крові на антитіла та 32 — на біомаркери. І вони продовжують перебувати на карантинах у всій РФ.

Це теж коштує недешево — перебування персоналу в кремлівських санаторіях вже обійшлося РФ в 2 мільярди рублів.

[ + – ] Найдовший стіл на зустрічі Шойгу та Путіна

Також Володимира Путіна постійно супроводжує загін лікарів. Навіть на яхті "Шахерезада", що належить російському президенту, обладнано цілу лікарню.

Лікарі йдуть за ним скрізь, куди він не їде, а особливо на всілякі форуми та зустрічі.

Так, медики Центральної клінічної лікарні перед форумом у Владивостоці у 2021 році приїжджали туди за тиждень і їхали одразу після від'їзду патрона.

Нагадаємо, на тлі чуток, що постійно циркулюють, про стан здоров'я Путіна, російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін заявив, що ці чутки сильно перебільшені. І, найімовірніше, поширюються із Кремля.

"У нього проблеми зі щитовидною залозою. В нього звичайна гормонозамісна терапія. І, зважаючи на все, щось було з простатою, тому що триває стероїдна терапія, і це відбивається на його зовнішньому вигляді й реакціях", — заявив Невзлін.