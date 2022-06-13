"Хворий диктатор не такий страшний": чутки про хворобу Путіна — спецоперація ФСБ, — ексглава ЮКОСу

За словами російсько-ізраїльського підприємця Леоніда Невзліна, Путін пройшов звичайну гормонозамінну терапію. А інформація про швидку смерть — вкиди на користь Кремля.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Леонід Невзлін, один із колишніх керівників нафтогазової компанії ЮКОС, заявив, що перевірив інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін нібито серйозно хворий і що йому залишилося жити кілька місяців. Про це колишній глава "Російського єврейського конгресу" заявив в інтерв'ю Юлії Латиніній.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Невзлін — про хвороби Путіна з 1:21

"Мені здається, що ми маємо справу зі спецоперацією, звичайною, поширенням чуток. Тому що нічого такого, що люди кажуть, не було", — заявив Невзлін, зазначивши, що подібні заяви приписуються лікарям, яких не існує, або тим, які насправді не робили заяв про стан здоров'я Путіна, зокрема про операцію на підшлунковій залозі.

"Ця ідея, що йому недовго залишилося жити, вона насправді вигідна саме йому та його оточенню, тому я не виключаю, що запуск стався із ФСБ", — пояснив Невзлін.

За його словами, у такому разі, особливо під час війни, буде зовсім інший підхід, ніж якби було відомо, що людині, яка розв'язала війну, залишається жити роки чи десятиліття.

"Що вдалося дізнатися. Для тих, хто чекає на швидку смерть Путіна, — поки що нічого хорошого. У Володимира Володимировича — проблеми зі щитовидною залозою. У нього звичайна гормонозамісна терапія, цим багато хто займається. І, судячи з усього, щось було з простатою, тому що триває стероїдна терапія, і це відбивається на його зовнішньому вигляді, реакціях і т. д. Навіть якщо щось було, зараз це явно не загрожує життю, тому для тих, хто чекає на такий кінець війни, поки що начебто й не близько", — пояснив підприємець.

Леонід Невзлін

Невзлін — російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, який разом із Михайлом Ходорковським і Платоном Лебедєвим очолював нафтову компанію ЮКОС.

2003 року Невзлін поїхав у Ізраїль. Згодом російський суд заочно засудив його до довічного ув'язнення. Влада РФ заявляє, що через діяльність Невзліна держскарбниця недорахувалася 27 млн рублів. Підприємець вважає ці звинувачення політично мотивованими та пов'язаними з підтримкою російської опозиції.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін хворий на рак, а в РФ ведуться спроби повалити чинний режим. Представник розвідувальної спільноти України Кирило Буданов заявив пресі, що в російського лідера виявлено кілька тяжких захворювань, у т.ч. онкологія.