"Больной диктатор не так страшен": слухи о болезни Путина — спецоперация ФСБ, — экс-глава ЮКОСА

По словам российско-израильского предпринимателя Леонида Невзлина, Путин прошел обычную гормонозаместительную терапию. А информация о скорой кончине — вброс в интересах Кремля.

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Леонид Невзлин, один из бывших руководителей нефтегазовой компании ЮКОС, заявил, что провел проверку информации о том, что президент РФ Владимир Путин якобы серьезно болен и что ему осталось жить несколько месяцев. Об этом бывший глава "Российского еврейского конгресса" заявил в интервью Юлии Латыниной.

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[ + – ] Невзнил — о болезнях Путина с 1:21.

"Мне кажется, что мы имеем дело со спецоперацией, обычной, распространением слухов. Потому что ничего такого, что люди говорят, не было", — заявил Невзлин, отметив, что подобные заявления приписываются несуществующим врача, либо тем, которые в действительности не делали заявлений о состоянии здоровья Путина, в частности, об операции на поджелудочной железе.

"Эта идея, что ему недолго осталось жить, она на самом деле выгодна именно ему и его окружению, поэтому я не исключаю, что запуск произошел из ФСБ", — пояснил Невзлин.

По его словам, в таком случае, особенно во время войны, будет совершенно другой подход, чем если бы было известно, что человеку, который развязал войну, остается жить годы или десятилетия.

"Что удалось узнать. Для тех, кто ждет быстрой смерти Путина, — пока ничего хорошего. У Владимир Владимировича — проблемы со щитовидной железой. У него обычная гормонозаместительная терапия, этим много кто занимается. И, судя по всему, что-то было с простатой, потому что продолжается стероидная терапия, и это отражается на его внешнем виде, реакциях и т.д. Даже если что-то было, угрозы для жизни сейчас это не представляет явно. Поэтому для тех, кто ждет такого конца войны пока вроде бы и не близко", — объяснил предприниматель.

Леонид Невзлин

Невзлин — российско-израильский предприниматель и общественный деятель, который вместе с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым возглавлял нефтяную компанию ЮКОС.

В 2003 году Невзлин уехал в Израиль. Впоследствии российский суд заочно приговорил его к пожизненному заключению. Власти РФ заявляют, что из-за деятельности Невзлина госказна недосчиталась 27 млн рублей. Предприниматель считает эти обвинения политически мотивированными и связанными с поддержкой российской оппозиции.

Ранее Фокус сообщал, что Путин болен раком, а в РФ ведутся попытки свергнуть действующей режим. Представитель разведсообщества Украины Кирилл Буданов заявил прессе, что у российского лидера обнаружено несколько тяжелых заболеваний, в т.ч. онкология.