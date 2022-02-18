Інформація з біоматеріалу: чому світові лідери не хочуть залишати в Росії зразки ДНК, — АР

Створити клоновану копію одного з лідерів європейських держав Росія не зможе, зазначають експерти. Проте, цілком можливе використання інформації ДНК у скандалах, інформаційних атаках і шантажі.

Під час офіційних візитів до Москви президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовилися здавати ПЛР-тести, які від них вимагала сторона, що приймає. Оскільки жоден із політиків не відомий як прихильник антикарантинних заходів, то їх одразу запідозрили у небажанні залишати свій генетичний матеріал у руках Росії. Наскільки це відповідає дійсності, розбиралися журналісти Associated Press.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Процедура ПЛР-тестування для офіційних делегацій у Європі уніфікована: іноземним високопосадовцям можна подати свої власні тести. Якщо у сторони, що приймає, є якісь сумніви, лікар може піднятися на борт літака, щоб спостерігати за тестуванням.

Але РФ в ультимативній формі вимагала проведення ПЛР-тестування російськими методами та фахівцями. Лідери Німеччини та Франції вважали це неприйнятним. При цьому офіційно французька сторона спростувала версії про те, що росіяни шляхом проведення тестів намагалися отримати біоматеріал їхнього лідера. Таку саму позицію зайняли німці. Проте, громадськість все ж таки заговорила про небажання світових лідерів залишати такий козир у руках Росії.

Як використовувати інформацію з ДНК?

ДНК кожної людини є унікальною. У них закладена інформація про походження людини, її предків і родичів, генетичні схильності або аномалії, а так само стан здоров'я.

"Ви можете використовувати ДНК для визначення ризику захворювання та генетичної схильності до захворювання", — сказав Говард Маклеод, експерт у галузі генетики та керівник відділу точної медицини у Консорціумі геріатричної онкології у Флориді.

Також він зазначив, що на підставі цієї інформації дуже проблематично створити якусь біологічну зброю індивідуального спрямування. Така інформація може завдати політичних збитків, оскільки може бути використана Росією в інформаційних війнах і шантажі. Крім того, РФ може спровокувати міжнародний скандал, використовуючи цю інформацію.

Щось подібне сталося кілька років тому, коли анонімна група, яка називає себе "Earnest Project", заявила, що захопила ДНК групи світових лідерів, які були присутні на саміті в Давосі. Шантажисти повідомили, що виставлять зразки на аукціоні. Проте, торги спочатку перенесли через юридичні проблеми, а потім узагалі скасували. Самі шантажисти зникли з інформаційного простору і не нагадували про себе.

Нагадаємо, ключовою темою переговорів Путіна та Макрона, які відбулися 7 лютого в Москві, було зниження напруженості навколо України. Джерела в оточенні Макрона повідомляють, що Путін "утопив" свого колегу в довгих монологах, розповідаючи свою версію історії Європи з 1997 року. Видання Reuters написало, що Путін змусив Макрона 5 годин слухати монолог про те, як Захід кривдить Росію.