Путін на зустрічі тримав Макрона на відстані через відмову здати російський COVID-тест, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Макрон відмовився здавати аналізи, побоюючись, що російські лікарі отримають доступ до його ДНК. При цьому у Кремлі на прохання прокоментувати ситуацію не відреагували.

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився пройти російський тест на COVID-19 після прибуття в понеділок, 7 лютого, на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, і тому його тримали на відстані від глави Кремля. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в оточенні Макрона.

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Абсурдно довгий стіл (4 метри), на протилежних кінцях якого сиділи Путін та Макрон під час переговорів, викликав багато обговорень та навіть жартів.

Деякі дипломати припускали, що Путін, можливо, таким чином хотів надіслати якесь дипломатичне повідомлення.

Але два джерела, знайомі з протоколом про стан здоров'я президента Франції, повідомили журналістам, що Макрон мав вибір: або він погодився на ПЛР-тест, проведений російською владою, і йому дозволять наблизитися до Путіна, або він відмовиться і буде змушений дотримуватися суворішого соціальне дистанціювання.

Макрон вибрав друге через побоювання щодо безпеки, якщо російські лікарі отримають його ДНК.

"Ми дуже добре знали, що це означало відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли змиритися з тим, що вони отримають доступ до ДНК президента", — сказало джерело виданню.

Представники Кремля не відповіли на прохання журналістів прокоментувати ситуацію.

Друге джерело в оточенні голови Франції підтвердило, що Макрон відмовився пройти російський тест на коронавірус. Натомість французький лідер здав ПЛР-тест у Франції перед від'їздом і тест на антиген, зроблений його власним лікарем у Росії.

У Кремлі представникам французької делегації сказали, що президента РФ потрібно тримати у суворому медичному міхурі.

Зазначається, що 10 лютого, за три дні після зустрічі Макрона і Путіна, російський лідер прийняв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Лідери країн обмінялися рукостисканням і сиділи поряд, розділені лише невеликим кавовим столиком.

Нагадаємо, ключовою темою переговорів Путіна та Макрона, які відбулися 7 лютого у Москві, було зниження напруженості навколо України.