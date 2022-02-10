Путин на встрече держал Макрона на расстоянии из-за отказа сдать российский COVID-тест, — СМИ

По информации журналистов, Макрон отказался сдавать анализы, опасаясь того, что российские врачи получат доступ к его ДНК. При этом в Кремле на просьбу прокомментировать ситуацию не отреагировали.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался пройти российский тест на COVID-19 по прибытию в понедельник, 7 февраля, на встречу с президентом России Владимиром Путиным, и поэтому его держали на расстоянии от главы Кремля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в окружении Макрона.

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Абсурдно длинный стол (4 метра), на противоположных концах которого сидели Путин и Макрон во время переговоров, вызвал много обсуждений и даже шуток.

Некоторые дипломаты предполагали, что Путин, возможно, таким образом хотел отправить какое-то дипломатическое сообщение.

Но два источника, знакомые с протоколом о состоянии здоровья президента Франции, сообщили журналистам, что у Макрона был выбор: либо он согласился на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему разрешат приблизиться к Путину, либо он откажется и будет вынужден соблюдать более строгое социальное дистанцирование.

Макрон выбрал второе из-за опасения по поводу безопасности, если российские врачи получат его ДНК.

"Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента", — сказал источник изданию.

Представители Кремля не ответил на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Второй источник в окружении главы Франции подтвердил, что Макрон отказался пройти российский тест на коронавирус. Вместо этого французский лидер сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом и тест на антиген, сделанный его собственным врачом в России.

В Кремле представителям французской делегации сказали, что президента РФ нужно держать в строгом медицинском пузыре.

Отмечается, что 10 февраля, через три дня после встречи Макрона и Путина, российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Лидеры стран обменялись рукопожатием и сидели рядом, разделенные лишь небольшим кофейным столиком.

Напомним, ключевой темой переговоров Путина и Макрона, которые состоялись 7 февраля в Москве, было снижение напряженности вокруг Украины.