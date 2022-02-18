Информация из биоматериала: почему мировые лидеры не хотят оставлять в России образцы ДНК, - АР

Создать клонированную копию одного из лидеров европейских государств Россия не сможет, отмечают эксперты. Однако, вполне возможно использование информации ДНК в скандалах, информационных атаках и шантаже.

Во время официальных визитов в Москву президент Франции Эммануэль Макрон канцлер Германии Олаф Шольц отказались сдавать ПЦР-тесты, которые от них потребовала принимающая сторона. Поскольку ни один из политиков не известен как сторонник антикарантинных мер, то их сразу заподозрили в нежелании оставлять свой генетический материал в руках России. Насколько это соответствует действительности, разбирались журналисты Associated Press.

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Процедура ПЦР-тестирования для официальных делегаций в Европе унифицирована: иностранным высокопоставленным лицам можно представить свои собственные тесты. Если у принимающей стороны есть какие-либо сомнения, их врач может подняться на борт самолета, чтобы наблюдать за тестированием.

Но РФ в ультимативной форме потребовала проведения ПЦР-тестирования российскими методами и специалистами. Лидеры Германии и Франции посчитали это неприемлемым. При этом официально французская сторона опровергла версии о том, что россияне путем проведения тестов пытались заполучить биоматериал их лидера. Такую же позицию заняли немцы. Однако, общественность все же заговорила о нежелании мировых лидеров оставлять такой козырь в руках России.

Как можно использовать информацию из ДНК?

ДНК каждого человека уникальна. В них заложена информация о происхождении человека, его предках и родственниках, генетических предрасположенностях либо аномалиях, а так же состоянии здоровья.

"Вы можете использовать ДНК для определения риска заболевания и генетической склонности к заболеванию", — сказал Говард Маклеод, эксперт в области генетики и руководитель отдела точной медицины в Консорциуме гериатрической онкологии во Флориде.

Также он отметил, что на основании этой информации весьма проблематично создать некое биологическое оружие индивидуальной направленности. Такая информация может может нанести политический ущерб, так как может быть использована Россией в информационных войнах и шантаже. Кроме, того РФ может спровоцировать международный скандал, используя эту информацию.

Нечто подобное случилось несколько лет назад, когда анонимная группа, называющая себя "Earnest Project", заявила, что захватила ДНК группы мировых лидеров, присутствовавших на саммите в Давосе. Шантажисты сообщили, что выставят образцы на аукцион. Однако, торги сначала перенесли из-за юридических проблем, а потом вовсе отменили. Сами шантажисты исчезли из информационного пространства и более не напоминали о себе.

Напомним, ключевой темой переговоров Путина и Макрона, которые состоялись 7 февраля в Москве, было снижение напряженности вокруг Украины. Источники в окружении Макрона сообщают, что Путин "утопил" своего коллегу в длинных монологах, рассказывая свою версию истории Европы с 1997 года. Издание Reuters написало, что Путин заставил Макрона 5 часов слушать монолог о том, как Запад обижает Россию.