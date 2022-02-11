Путін змусив Макрона 5 годин слухати монолог про те, як Захід кривдить Росію, — Reuters

Джерела в оточенні Макрона повідомляють, що Путін "утопив" свого колегу в довгих монологах, розповідаючи свою версію історії Європи з 1997 року.

Під час зустрічі 7 лютого в Москві Володимира Путіна та Емманюеля Макрона президент РФ 5 годин майже безперервно вів монолог про те, як Захід обманював Росію останні 30 років. Також він виклав своєму французькому колезі безліч претензій до Заходу, які накопичилися в Путіна з кінця Холодної війни. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два джерела в оточенні французького лідера.

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Джерела розповіли журналістам, що Путін присвятив 5 годин зустрічі з Макроном історичному ревізіонізму, розповідаючи президенту Франції про те, як Захід нібито порушив зобов'язання перед Росією з 1997 року про нерозширення НАТО за рахунок держав колишнього радянського блоку. Вступ країн Східної Європи до НАТО Путін назвав зрадою. Зазначимо, що НАТО й західні лідери неодноразово заперечували, що будь-коли давали обіцянки не розширюватися на схід.

Путін також поскаржився Макрону на Революцію гідності в Україні у 2014 році, назвавши ці події держпереворотом, а нинішнього президента України Володимира Зеленського підконтрольним США.

За словами співрозмовників Reuters, Макрон був уражений, наскільки Путін змінився з часу їхніх останніх переговорів у 2019 році у Франції.

"Отже, він годинами переписує історію з 1997 року. Він топить у цих довгих монологах. А президент (Макрон — ред.) продовжував повертатися до нагальних сьогодні проблем. Ці понад п'ять годин переговорів змушують нас зрозуміти, наскільки сьогоднішній Путін відрізнявся від Путіна трирічної давності", — сказало джерело журналістам.

Під час переговорів французький лідер перебував із Путіним наодинці, без помічників і лише з одним перекладачем.

Зустріч із Путіним, пише Reuters, стала рідкісною можливістю для Макрона наочно оцінити психічний стан президента РФ. На думку Макрона та його оточення, активізація репресій усередині Росії та загроза знову вторгнутися в Україну свідчить про те, що за останні роки Путін став агресивнішим.

Як раніше повідомляв Фокус, Емманюель Макрон і Володимир Путін провели 7 лютого переговори, на яких обговорювалося зосередження російських військ біля кордонів України.

Після зустрічі в ЗМІ з'явилася інформація про те, що сторони нібито уклали якусь угоду про відведення російських військ від українських кордонів і деескалацію напруги.

Російська сторона пізніше заявила, що жодних угод президенти не укладали. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що укладання угод щодо України зробити "просто неможливо", оскільки лідерство в НАТО та ЄС належить не Франції, а "іншій країні".

Проте, за інформацією ЗМІ, Макрон все ж таки зробив Путіну кілька пропозицій щодо України, які не були схвалені з партнерами Франції щодо НАТО. Серед іншого, французький лідер запропонував Росії закріпити за Україною нейтральний статус, який виключив би її вступ до НАТО.

Також зазначимо, що після переговорів із Емманюелем Макроном президент РФ погрожував ядерним конфліктом, якщо Україна, будучи членом НАТО, спробує військовим шляхом повернути окупований Росією Крим.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Президент Франції відмовився пройти російський тест на COVID-19 після прибуття на зустріч із Путіним у Москві. Саме тому його тримали на шанобливій відстані від голови Кремля.