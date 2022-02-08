"Просто неможливо": в Кремлі спростували "угоду" Путіна та Макрона щодо України

Укласти "угоду" щодо України не можна, оскільки Франція перебуває в Євросоюзі та НАТО. У цих організаціях лідерство належить іншій країні, повідомили в Кремлі.

Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон не змогли домовитися щодо зниження рівня військової напруженості з Україною. Про це сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пише російське агентство РБК.

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Американська газета Financial Times (FT) повідомляла про кілька домовленостей Москви та Парижа. Джерела видання стверджують, що російське керівництво не розпочинатиме нових "військових ініціатив" і виведе військових з Білорусі після навчань "Союзна рішучість".

Як зазначив Пєсков, укласти угоди щодо України "просто неможливо", тому що Франція є членом Євросоюзу та НАТО. У цих організаціях лідерство належить не Франції, а іншій країні, сказав прессекретар.

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За його словами, про те, що РФ залишить своїх військових у Білорусі після навчань, не йшлося. Усі військові повернуться до місць постійної дислокації, заявив Пєсков.

Пєсков, вказавши на "конструктивні та змістовні стосунки", що встановилися між Путіним і Макроном.

Фокус раніше писав про переговори між Путіним і Макроном про "гарантії безпеки" від НАТО, Європи та США, які вимагає Росія. Зустріч двох президентів відбулася 7 лютого в Москві.

За підсумками бесіди з Путіним Макрон заявив, що найближчі кілька днів будуть вирішальними, щоб уникнути підвищення напруженості щодо українського питання.

Путін на пресконференції після переговорів із Макроном загрожував ядерною війною, якщо Україна вступить до НАТО та спробує повернути окупований Крим військовим шляхом.