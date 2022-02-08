"Просто невозможно": в Кремле опровергли "сделку" Путина и Макрона по Украине

Заключить "сделку" по Украине нельзя, поскольку Франция состоит в Евросоюзе и НАТО. В этих организациях лидерство принадлежит другой стране, сообщили в Кремле.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон не cмогли договориться по поводу снижения уровня военной напряженности с Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет российское агентство РБК.

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Американская газета Financial Times (FT) сообщала о нескольких договоренностях Москвы и Парижа. Источники издания утверждают, что российское руководство не станет предпринимать новых "военных инициатив" и выведет военных из Беларуси после учений "Союзная решимость".

Как отметил Песков, заключение сделок по Украине совершить "просто невозможно", потому что Франция является членом Евросоюза и НАТО. В этих организациях лидерство принадлежит не Франции, а другой стране, сказал пресс-секретарь.

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По его словам, о том, что РФ оставит своих военных в Беларуси после учений, речи не было. Все военные вернутся в места постоянной дислокации, заявил Песков.

Песков, указав на установившиеся между Путиным и Макроном "конструктивные и содержательные отношения".

Фокус ранее писал о переговорах между Путиным и Макроном о требуемых Россией от НАТО, Европы и США "гарантий безопасности". Встреча двух президентов состоялась 7 февраля в Москве.

По итогам беседы с Путиным Макрон заявил, что ближайшие несколько дней будут решающими, чтобы избежать повышения напряженности в украинском вопросе.

Путин на пресс-конференции после переговоров с Макроном грозил ядерной войной, если Украина вступит в НАТО и попытается вернуть оккупированный Крым военным путем.