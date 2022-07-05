Двухнедельный карантин и постоянные анализы. Как в Кремле охраняют здоровье Путина

Хоть коронавирус уже покинул первые страницы СМИ, в Кремле все еще опасаются заражения, а потому все, кто встречается с Путиным, сидит на карантине и сдает кучу анализов

О том, что российский президент опасается за свое здоровье и потому встречается с соратниками или за очень длинным столом, или вообще онлайн, уже известно давно. Но издание ВВС провело расследование и собрало свидетельства того, что расстоянием меры предосторожности не ограничиваются.

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Так, 9 мая, все те, кто пожимал руку Владимиру Путину, оказывается, сидели на карантине. И рукопожатия не были спонтанными, их удостоились только те, кто стопроцентно здоров.

Об этом рассказал генерал Ахат Юлашев из Казани, 94-летний ветеран войны в Афганистане.

В Москву он приехал 23 апреля. Встретили его "со всеми почестями и поселили в роскошном московском отеле", где он находился на карантине на полном обеспечении, — рассказывал Юлашев после визита в Москву.

Остальные 400 гостей столицы, которые контактировали с российским президентом, тоже сидели на карантине за счет государства в отелях "Золотое кольцо" и "Президент-Отель".

Когда в мире бушевала пандемия коронавируса, Путин получил сразу четыре вакцины, но явно им не доверял. Весь обслуживающий персонал и все, кто с ним контактирует, вынуждены сидеть на карантине. Только теперь это происходит по всей России, так как Путин частенько переезжает после начала войны с Украиной.

[ + – ] Безопасная для здоровья онлайн-встреча Фото: kremlin.ru

"Такие меры беспрецедентны, но по ним невозможно понять, есть ли у президента проблемы со здоровьем, скорее, это перестраховка", — комментировал меры безопасности израильский анестезиолог Михаил Фремдерман, до 2014 года работавший в России.

Еще один известный медик, Константин Балонов, заведующий отделом в отделении анестезиологии и реанимации в клинике Tufts Medical Center в США, считает, что дело в боязни кремлевских медиков пропустить какой-то незначительный недуг.

"Сидеть в карантине и сдавать многочисленные анализы — с медицинской точки зрения это паранойя или реальный страх. "Дело врачей" может очень быстро стать новой реальностью", — считает он.

Мировых лидеров тоже пытались заставить сдавать ПЦР-тесты перед встречей с Путиным, но те категорически отказались. Поэтому, видимо, и оказались за длинными столами. Так, встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина уже стала мемом.

[ + – ] Очень длинный стол на встрече Путина и Макрона Фото: Скриншот

Кроме сидения на карантине, приближенные к Путину люди еще и постоянно сдают анализы. Это стало ясно из контрактов, которые подписывают те, кто устраиваются в кремлевские структуры на работу. Правила появились в 2021 году.

Чтобы вообще попасть в карантин, персонал сдает анализ крови на антитела к коронавирусу, а уже находясь на карантине, они четырежды сдают ПЦР-тест, а на двенадцатый день — кровь на антитела. И при благоприятном исходе, он получает допуск в "чистую зону", читай – доступ к телу президента.

Позже в договор добавили условие, что по запросу УДП у людей в карантине могут приниматься биоматериалы и на другие анализы. Это произошло уже после вакцинации Путина.

По разным данным, с начала пандемии коронавируса, Управление делами президента заказало анализов на 200 миллионов рублей.

С 2021 года анализы сдали около 1500 человек – у некоторых принимали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Проверяли их и на наличие глистов.

Летный отряд "Россия", чьи экипажи летают с Путиным, потратили на анализы больше всех — 125 миллионов рублей. С июня 2021 года летчики и стюардессы ежемесячно сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела.

В этом году ситуация не изменилась, только за май пилоты и стюардессы оплатили 1376 мазков на коронавирус, а также 447 анализов крови на антитела и 32 — на биомаркеры. И они продолжают находиться на карантинах по всей РФ.

Это тоже обходится недешево – пребывание персонала в кремлевских санаториях уже обошлось РФ в 2 миллиарда рублей.

[ + – ] Самый длинный стол на встрече Шойгу и Путина

Также Владимира Путина постоянно сопровождает отряд врачей. Даже на яхте "Шехерезада", которая принадлежит российскому президенту, была оборудована целая больница.

Врачи следуют за ним везде, куда он не едет, а особенно, на всевозможные форумы и встречи.

Так, медики Центральной клинической больницы перед форумом во Владивостоке в 2021 году, приезжали туда за неделю и уезжали сразу после отъезда патрона.

Напомним, на фоне постоянно циркулирующих слухов о состоянии здоровья Путина, российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин заявил, что эти слухи сильно преувеличены. И, скорей всего, распространяются из Кремля.

"У него проблемы со щитовидной железой. У него обычная гормонозаместительная терапия. И, судя по всему, что-то было с простатой, потому что продолжается стероидная терапия, и это отражается на его внешнем виде и реакциях", — заявил Невзлин.