Близький родич "Омікрона": чим загрожує штам коронавірусу BA.5

Ще одна мутація коронавірусу активно поширюється по світу й на її рахунку вже 52% від усіх захворювань COVID-19.

Штам коронавірусу BA.5, який належить до сімейства "Омікрон", викликав нові спалахи захворюваності по всьому світу. За даними ВООЗ, штам BA.5 був причетний до 52% випадків зараження коронавірусом наприкінці червня.

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За словами експертів, штам BA.5 не можна назвати новим, його вперше зафіксували ще в січні 2022 року, а відслідковувати його поширення ВООЗ почало з квітня. Цей штам є спорідненим до "Омікрона", який домінує у всьому світі з кінця 2021 року. Родич "Омікрона" вже фіксувався у Південній Африці, Великій Британії, частково в Європі й Австралії.

За даними ВООЗ, останні чотири тижні захворюваність на коронавірус зростає в усьому світі.

Швидко поширюється

[ + – ] Ніхто не застрахований від повторного зараження коронавірусом, особливо з поширенням штаму BA.5. Фото: Flickr

Як й "Омікрон" (BA.4), штам BA.5 дійсно добре ухиляється від захисту імунітету, набутого під час вакцинації або хвороби.

"Тому BA.5 має велику перевагу в поширенні перед іншими штамами коронавірусу", — каже експертка ВООЗ із реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхові.

Це означає, що ніхто не застрахований від повторного зараження коронавірусом, навіть якщо нещодавно переніс хворобу.

"Наразі ми маємо достатню кількість даних, щоб підтвердити: люди, які перенесли "Омікрон", можуть заразитися і BA.5. У цьому немає жодних сумнівів", — заявляє вірусолог і дослідник вакцин із клініки Майо в Рочестері Грегорі Поланд.

Наскільки небезпечніший за "Омікрон"

[ + – ] Поки немає жодних ознак того, що штам BA.5 небезпечніший за "Омікрон" Фото: The Guardian

Незважаючи на новий спалах випадків коронавірусу, штам BA.5 не призвів до суттєвого зростання госпіталізацій і смертей. Така ситуація пов'язана з тим, що вакцини захищають людей від тяжкого перебігу хвороби та смерті.

Крім цього, за словами Ван Керкхові, поки немає жодних ознак того, що штам BA.5 небезпечніший за "Омікрон" або будь-який інший варіант.

Інші експерти кажуть, що для вакцинованих людей шкала занепокоєння BA.5 становить "3 з 10". Лікар-інфекціоніст з Мічиганського університету Пріті Малані каже, що цей штам коронавірусу не загрожує серйозними наслідками для тих, хто був вакцинований.

"Штам BA.5 поширився вже скрізь, але якщо ви вакциновані, хвороба проходитиме легко та без особливих симптомів і не матиме серйозних наслідків", — наголошує Малані.

Експертка підтверджує, що ризик заразитися цим штамом досить високий.

Хто в групі ризику штаму BA.5

[ + – ] У групі ризику знаходяться люди похилого віку, які не пройшли вакцинацію Фото: hromadske

Вірусологи одноголосно погоджуються з тим, що в групі ризику BA.5 знаходяться люди похилого віку без бустерних щеплень. Британські експерти з безпеки в галузі охорони здоров'я підтверджують, що захист вакцин від тяжкого перебігу хвороби залишається сильним і не змінився з часів "Омікрона".

Тижнем раніше Європейський Союз уже рекомендував проходити ревакцинацію проти коронавірусу всім людям віком до 60 років. Такі ж рекомендації випустили і на території США.

За матеріалами Reuters і Science Alert.