Близкий родственник "Омикрона": чем грозит штамм коронавируса BA.5

Еще одна мутация коронавируса активно распространяется по миру и на ее счету уже 52% от всех заболеваний COVID-19.

Штамм коронавируса BA.5, который относится к семейству "Омикрон", вызвал новые вспышки заболеваемости по всему мира. По данным ВОЗ, штамм BA.5 был причастен к 52% случаев заражения коронавирусом в конце июня.

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По словам экспертов, штамм BA.5 нельзя назвать новым, его впервые обнаружили еще в январе 2022 года, а отслеживать его распространение ВОЗ начала с апреля. Данный штамма является родственным к "Омикрону", который доминирует во всем мире с конца 2021 года. Родственник "Омикрона" уже фиксировался в Южной Африке, Великобритании, частично в Европе и Австралии.

Согласно данным ВОЗ, последние четыре недели заболеваемость коронавирусом растет во всем мире.

Быстро распространяется

[ + – ] Никто не застрахован от повторного заражения коронавирусом, особенно с распространением штамма BA.5. Фото: Flickr

Как и "Омикрон" (BA.4), штамм BA.5 действительно хорошо уклоняется от защиты иммунитета, приобретенного в ходе вакцинации или же болезни.

"Поэтому BA.5 имеет большое преимущество в распространении перед другими штаммами коронавируса", – говорит эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове.

Это означает, что никто не застрахован от повторного заражения коронавирусом, даже если недавно уже перенес болезнь.

"На данный момент мы обладаем достаточным количеством данных, чтобы подтвердить: люди, перенесшие "Омикрон" могут заразиться и BA.5. В этом нет никаких сомнений", – заявляет вирусолог и исследователь вакцин из клиники Майо в Рочестере Грегори Поланд.

Насколько опаснее "Омикрона"

[ + – ] Пока нет никаких признаков того, что штамм BA.5 опаснее "Омикрона" Фото: The Guardian

Несмотря на новый всплеск случаев коронавируса, штамм BA.5 не привел к существенному росту госпитализаций и смертей. Такая ситуация связана с тем, что вакцины защищают людей от тяжелого течения болезни и смерти.

Кроме этого, по словам Ван Керкхове, пока нет никаких признаков того, что штамм BA.5 опаснее "Омикрона" или же любого другого варианта.

Другие эксперты говорят, что для вакцинированных людей шкала беспокойства по поводу BA.5 составляет "3 из 10". Врач-инфекционист из Мичиганского университета Прити Малани говорит, что этот штамм коронавируса не грозит серьезными последствиями для тех, кто был вакцинирован.

"Штамм BA.5 распространился уже везде, но если вы вакцинированы, болезнь будет проходить легко и без особых симптомов и не будет иметь серьезных последствий", – подчеркивает Малани.

Эксперт подтверждает, что риск заразиться этим штаммом достаточно высок.

Кто в группе риска штамма BA.5

[ + – ] В группе риска находятся пожилые люди, которые не прошли вакцинацию. Фото: hromadske

Вирусологи единогласно соглашаются с тем, что в группе риска BA.5 находятся пожилые люди без бустерных прививок. Британские эксперты по безопасности в области здравоохранения подтверждают, что защита вакцин от тяжелого течения болезни остается сильной и не изменилась со времен "Омикрона".

Неделей ранее Европейский союз уже рекомендовал проходить ревакцинацию против коронавируса всем людям до 60 лет. Такие же рекомендации были выпущены и на территории США.

По материалам Reuters и Science Alert.