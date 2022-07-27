Вчені назвали місце, де вперше з'явився COVID-19

Група дослідників вивчила навіть дані соцмереж і дійшла висновку, що "нульовими" пацієнтами стали продавці ринку в Китаї, які контактували із зараженими морепродуктами. Версія про витік COVID-19 із лабораторії виявилася малоймовірною.

Першим епіцентром пандемії COVID-19 став ринок морепродуктів Хуанань в Ухані (Китай). Про це повідомляє Science.

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В однойменному журналі з екології та еволюційної біології професор з університету Арізони та аспірант Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Джонатан Пекар опублікували матеріали, які присвячені проблемі виникнення та поширення коронавірусу по планеті.

У своїх дослідженнях вчені стверджують, що раннім епіцентром пандемії COVID-19 став оптовий ринок морепродуктів Хуанань в Ухані.

Як коронавірус з'явився у світі

Спочатку вірус був присутній у живих ссавців, проданих на цьому ринку наприкінці 2019 року. А пізніше його носіями стали продавці та покупці, які регулярно роблять на ринку покупки.

"Вірус, ймовірно, був присутнім у живих тварин, проданих на ринку наприкінці 2019 року. Тварин тримали близько одне до одного, і вони легко могли обмінятися мікробами. Однак у процесі дослідження не було визначено, які тварини могли бути хворими", — сказав професор Майкл Воробей, один із керівників дослідження.

Він згадав також дослідження, які визначає, коли перші коронавірусні інфекції перейшли від тварин до людей.

"Найраніша версія коронавірусу, ймовірно, існувала в різних формах, які вчені називають А і В. Ці лінії були результатом принаймні двох випадків міжвидової передачі вірусу людині", — пояснив учений.

За словами професора, перша передача вірусу від тварини до людини, ймовірно, відбулася приблизно 18 листопада 2019 року.

Яких висновків дійшла команда вчених

Щоб підтвердити свої здогади, команда вчених використовувала картографічні дані та інформацію із соцмереж. Це дозволило встановити, що раннім епіцентром коронавірусу став саме ринок морських продуктів.

Крім того, дослідники дійшли висновку, що до кінця 2019 року COVID-19 навряд чи міг вільно циркулювати серед людей.

До речі, вчені були переконані, що поширення коронавірусу сталося через витік з лабораторії. Але пізніше, ґрунтуючись на даних своїх досліджень, вони прийняли як робочу версію про передачу вірусу від тварини до людини.

Нагадаємо, ВООЗ вимагає від країн світу повернути масковий режим. Голова організації Тедрос Аданом Гебреїсус нагадав, що люди у всьому світі щодня продовжують помирати від COVID-19.

Тим часом, голова українського МОЗ Віктор Ляшко вважає, що Україні потрібно готуватися до чергової хвилі COVID-19. Він також запевнив, що у країні є все необхідне для діагностики та лікування хворих.

За словами міністра, протягом тижня в Україні зареєстрували 1018 випадків зараження, тижнем раніше було 943 випадки, відповідно приріст склав 12%, що цілком відображає тенденцію, що спостерігається в інших європейських країнах.