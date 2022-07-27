Ученые назвали место, где впервые появился COVID-19

Группа исследователей изучила даже данные соцсетей и пришла к выводу, что "нулевыми" пациентами стали продавцы рынка в Китае которые контактировали с зараженными морепродуктами. Версия об утечке COVID-19 из лаборатории оказалась маловероятной.

Первім эпицентром пандемии COVID-19 стал рынок морепродуктов Хуанань в Ухане (Китай). Об этом сообщает Science.

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В одноименном журнале по экологии и эволюционной биологии профессор из Аризонского университета и аспирант Калифорнийского университета в Сан-Диего Джонатан Пекар опубликовали материалы, которые посвящены проблеме возникновения и распространения коронавируса по планете.

В своих исследованиях ученые утверждают, что ранним эпицентром пандемии COVID-19 стал оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухане.

Как коронавирус появился в мире

Изначально вирус присутствовал в живых млекопитающих, проданных на этом рынке в конце 2019 года. А позже его носителями стали продавцы и покупатели, регулярно делающие на рынке покупки.

"Вирус, вероятно, присутствовал у живых животных, проданных на рынке в конце 2019 года. Животных держали близко друг к другу, и они легко могли обменяться микробами. Однако в ходе исследования не было определено, какие животные могли быть больны". — сказал профессор Майкл Воробей, один из руководителей исследования.

Он упомянул также об исследованиях, которые определяет, когда первые коронавирусные инфекции перешли от животных к людям.

"Самая ранняя версия коронавируса, вероятно, существовала в разных формах, которые ученые называют А и В. Эти линии были результатом, по крайней мере, двух случаев межвидовой передачи вируса человеку", — пояснил ученый.

По словам профессора, первая передача вируса от животного к человеку, вероятно, произошла примерно 18 ноября 2019 года

К каким выводам пришла команда ученых

Чтобы подтвердить свои догадки, команда ученых использовала картографические данные и информацию из соцсетей. Это дало возможность установить, что ранним эпицентром коронавируса стал именно рынок морских продуктов.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что до конца 2019 года COVID-19 вряд ли мог свободно циркулировать среди людей.

К слову, изначально ученые были убеждены, что распространение коронавируса произошло из-за утечки из лаборатории. Но позже, основываясь на данных своих исследований, они приняли в качестве рабочей версию о передаче вируса от животного к человеку.

Напомним, ВОЗ требует от стран мира вернуть масочный режим. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что люди во всем мире каждый день продолжают умирать от COVID-19.

Тем временем глава украинского Минздрава Виктор Ляшко считает, что Украине нужно готовиться к очередной волне COVID-19. Он также заверил, что в стране есть все необходимое для диагностики и лечения больных.

По словам министра, в течение недели в Украине зарегистрировали 1018 случаев заражения, неделей ранее было 943 случая, соответственно, прирост составил 12%, что вполне отражает тенденцию, наблюдаемую в других европейских странах.