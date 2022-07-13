Есть тенденция к увеличению смертей: ВОЗ требует от стран мира вернуть масочный режим

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что люди во всем мире каждый день продолжают умирать от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения требует от правительств стран мира вернуть обязательный масочный режим для населения. Об этом сообщает Sky News.

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"Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению числа смертей", — сказал в своем заявлении глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что штамм коронавируса "Омикрон" продолжает укладывать людей на больничные койки и провоцировать все новые и новые смерти.

Всем лидерам стран, которые сейчас практически отказались от COVID-ограничений,Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что пандемия продолжается.

Напомним, что в Европе ежедневно фиксируют сотни тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев заболевания регистрируют в Великобритании, Германии, Франции и в Италии.

Власти сейчас раздумывают, стоит ли вводить новые карантинные ограничения, а пока призывают всех носить маски и вакцинироваться. Как и в начале года люди заражаются Омикрон-вариантом коронавируса.

Тем временем глава украинского Минздрава Виктор Ляшко считает, что Украине нужно готовиться к очередной волне COVID-19. Он также заверил, что в стране есть все необходимое для диагностики и лечения больных.

По словам министра, в течение недели в Украине зарегистрировали 1018 случаев заражения, неделей ранее было 943 случая, соответственно, прирост составил 12%, что вполне отражает тенденцию, наблюдаемую в других европейских странах.